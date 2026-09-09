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Federacija BiH planira novo zaduženje

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09.09.2026 08:20

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Три бунта конвертибилних марака
Foto: ATV

Federacija BiH planira zaduženje od 50 miliona KM emisijom obveznica zakazanom za 6. oktobar.

Federalno ministarstvo finansija objavilo je javni poziv za učestvovanje u emisiji obveznica FBiH putem aukcije na Sarajevskoj berzi.

Planirani iznos emisije je 50 miliona KM, nominalna vrijednost obveznice je 10.000 KM, dok je 7. oktobar 2031. godine datum njihovih dospijeća, prenosi Srna.

Sarajevska berza objavila je juče javni poziv za učešće u 91. emisiji trezorskih zapisa FBiH putem aukcije na ovoj berzi.

Planirani iznos emisije je 20 miliona KM, nominalna vrijednost trezorskog zapisa je 10.000 KM, dok je 29. septembar naredne godine datum njihovih dospijeća.

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Tagovi :

zaduženje

FBiH

obveznice

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