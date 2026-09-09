Slučaj Lindzi Klensi: Zašto je 11 od 12 porotnika reklo da nije kriva?

Porotnici na suđenju Lindzi Klensi prvi put su otkrili šta se dogodilo tokom većanja i zašto je suđenje visokog profila odbačeno bez presude. Troje porotnika, uključujući i predsednicu suda, rekli su da je veće bilo spremno da je oslobodi, ali da ga je jedan porotnik spriječio, javlja Bi-Bi-Si .

Lindzi Klensi nije negirala ubistvo svoje troje djece, ali njeni advokati tvrde da je u to vrijeme patila od postporođajne psihoze. Tužilaštvo, s druge strane, tvrdi da je njena odluka bila proračunata. Identiteti devet žena i tri muškarca u poroti nisu objavljeni, a sudija je zabranio njihovo snimanje kako bi zaštitio njihovu anonimnost. Nakon što se slučaj završi, porotnici u SAD mogu da odluče da li će javno govoriti.

Jedan glas protiv oslobađajuće presude

Troje porotnika je za bostonski NBC10 reklo da je veće bilo spremno da proglasi Klensi nevinom zbog neuračunljivosti, ali jedan porotnik se nije složio. Predsjednik porote je objasnio da je porotnik čak priznao da ima „razumnu sumnju“ u vezi sa njenom krivičnom odgovornošću, što je pravni osnov za oslobađajuću presudu, ali je ipak odbio da se složi sa tim ishodom.

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„Počela sam da popunjavam formulare, bila sam toliko uzbuđena“, rekla je predsednica porote. Ali baš kada je bila na pola svog posla, porotnica je dodala: „Ali ipak neću reći da nije kriva zbog nebrojivosti.“ Ta porotnica nije javno govorila o ovim optužbama.

„Mnogo plakanja, suza, a onda zagrljaja“

Predsjednica porote, penzionisana učiteljica, opisala je nemogućnost donošenja presude kao „užasno iskustvo“ i „emotivni rolerkoster“. Rekla je da su većanja bila teška i da je bilo „mnogo plača, suza, a zatim i grljenja“.

„Bilo mi je jako žao što nismo uspjeli da donesemo presudu za Lindzi. Slomilo mi je srce“, dodala je. Sve tri žene koje su dale intervjue potvrdile su da je porota bila gotovo jednoglasna. Rekle su da je tokom većanja bilo svađe i vike, što se povremeno čulo i van prostorije.

Teret dokazivanja bio je na tužilaštvu

Prema zakonu Masačusetsa, teret dokazivanja bio je na tužilaštvu, koje je moralo da dokaže van razumne sumnje da je Klensi bila krivično odgovorna u vrijeme zločina. Odbrana nije morala da dokaže njenu mentalnu bolest.

„Nismo pokušavali da utvrdimo da li je ona ubila djecu. To je ono što je uradila i to je priznala“, objasnila je nadzornica. „Pokušavali smo da shvatimo da li je u tom trenutku znala šta je dobro, a šta loše.“ Sva troje porotnika su se složili da ih tužilaštvo nije u to ubedilo. „Sve je pokazivalo da je volela svoju djecu, tako da je morala da pukne i da nije znala šta radi“, rekla je nadzornica.

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Još jedna porotnica je izjavila da je osporeni porotnik imao pitanja o lijekovima koje je Klensi uzimao. „Imali smo toksikološke nalaze i ispravne doze“, rekla je, dodajući da su u poroti bile i medicinske sestre koje su govorile o tome. „On je potpuno ignorisao informacije koje su predstavile.“ Treći porotnik je smatrao da su tužioci bili „veoma, veoma oštri“ i primetio je: „Nisu imali nijednog svjedoka koji bi rekao da je Lindzi bila loša majka.“

Poništenje suđenja i neizvesna budućnost

Porota je većala skoro 40 sati tokom sedam dana. Porotnici su više puta signalizirali da ne mogu da postignu konsenzus. U jednom trenutku, obavestili su sudiju da jedan član veća ne sledi njegova uputstva zbog osnovane sumnje. Kao rezultat toga, advokat Lindzi Klensi je zatražio da se taj porotnik ukloni, ali je sudija odbio zahtev. Porota je potom ponovo izvestila da ne može da donese jednoglasnu odluku, a sudija Vilijam Salivan je prošlog petka proglasio suđenje poništenim.

Ishod ostavlja budućnost Lindzi Klensi neizvesnom. Tužioci sada moraju da odluče da li će tražiti novo suđenje sa novom porotom. Njen advokat, Kevin Redington, rekao je da se nada da će postići sporazum o priznanju krivice sa tužilaštvom kako bi izbjegao drugo suđenje. Trojica porotnika su rekli za NBC da se nadaju da neće biti novog suđenja, a ako ga bude, sva trojica planiraju da dođu na sud da podrže Lindzi Klensi.

(indeks)