Moskva će predložiti održavanje poslovnog foruma Rusija-SAD-Njemačka naredne godine na kojem bi učestvovali i predstavnici stranke Alternativa za Njemačku, rekao je specijalni izaslanik ruskog predsjednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev.

"Predložićemo poslovni forum Rusija-Nemačka-SAD sa AfD-om 2027. godine kako bismo oživjeli poslovni dijalog i vratili zdrav razum",napisao je Dmitrijev na Iksu.

Dmitrijev, koji je generalni direktor Ruskog fonda za direktna ulaganja, istakao je da se AfD pojavljuje kao njemačka stranka zdravog razuma i da bi mogla pomoći u spasavanju zemlje, prenio je TASS.

Svijet I, počelo je; "Pala" je Njemačka, a ako "padne" i Francuska, EU se raspada

AfD je na izborima u saveznoj pokrajini Saksonija-Anhalt osvojio rekordnih 43,8 odsto glasova, dvostruko više nego 2021. godine, dok je Hrišćansko-demokratska unija kancelara Fridriha Merca osvojila je 17,2 odsto.

Izbori su održani u nedjelju, 6. septembra.

Ovo je prvi put da je jedna krajnje desničarska stranka u Njemačkoj došla na vlast na pokrajinskom nivou od Drugog svjetskog rata, prenosi Srna.