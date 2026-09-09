Merkel: Ovo je jednostavno šokantno

Bivša njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je danas da je šokirana izbornim uspjehom krajnje desničarske partije Alternativa za Njemačku (AfD) u saveznoj državi Saksonija-Anhalt.

"Ovo je jednostavno šokantno", izjavila je Merkel na tehnološkom sajmu Digital X u Kelnu, prenosi Dojče vele.

Ona je dodala da je to "prava prekretnica", komentarišući i činjenicu da je njena stranka, Hrišćansko-demokratska unija (CDU), pretrpjela poraz i izgubila polovinu svoje prethodne podrške na izborima u nedjelju.

"Kao člana CDU, ovo me veoma boli. Ovo je prekretnica, prava prekretnica u istoriji Savezne Republike Njemačke", rekla je Merkelova, koja je vodila njemačku vladu od 2005. do 2021. godine, navodi Dojče vele.

Merkel je saopštila da je zabrinuta što činjenice više nisu važne mnogima, dok emocije, kako je navela, prevladavaju u javnim debatama, prenosi Tanjug.

Kao primjer je navela Saksoniju-Anhalt, gde su se, prema njenim riječima, ekonomski pokazatelji poboljšali, ali neki građani očigledno ne osjećaju taj napredak.

Ona je rekla da je upravo to problem, kada emocije počnu da budu teže od činjenica.

"A onda lider AfD-a, Ulrih Zigmund, kaže: Možda, ali ljudi to tako ne osjećaju", rekla je Merkel povodom ekonomskih pokazatelja u pokrajini Saksonija-Anhalt.

Naglasila je da se ne sme dozvoliti da takav pristup postane stav većine u društvu.

AfD osvojila 43,8 odsto glasova

Na u nedjelju održanim izborima za parlament njemačke savezne države Saksonije-Anhalt, AfD je osvojila 43,8 odsto glasova.

CDU je osvojio 17,2 odsto, dok je socijaldemokratska SPD pala na 9,3 odsto.