Iran pokrenuo novi napad na brodove američke mornarice

Iran je pokrenuo napad na brodove američke mornarice, ali nijedno plovilo nije pogođeno, rekli su danas američki zvaničnici.

Američki dnevnik "Volstrit žurnal" piše da napadi ukazuju na volju Irana da pređe u ofanzivu pošto američka blokada iranskih luka utiče na privredu te zemlje.

Svijet Banjalučanin papreno kaženjen jer je na pumpi proveo svega 39 sekundi

Iran je tokom vikenda pokušao da gađa američki nosača aviona nakon što su oružane snage SAD pogodile tri iranska naftna tankera.

Iranski zvaničnici tvrde da koriste nove projektile sa naprednom tehnologijom da bi gađali američke vojne brodove.