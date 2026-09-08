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Iran pokrenuo novi napad na brodove američke mornarice

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08.09.2026 23:00

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Жена држи иранску заставу током провладине кампање у центру Техерана, у Ирану, у понедјељак, 17. августа 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Vahid Salemi

Iran je pokrenuo napad na brodove američke mornarice, ali nijedno plovilo nije pogođeno, rekli su danas američki zvaničnici.

Američki dnevnik "Volstrit žurnal" piše da napadi ukazuju na volju Irana da pređe u ofanzivu pošto američka blokada iranskih luka utiče na privredu te zemlje.

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Iran je tokom vikenda pokušao da gađa američki nosača aviona nakon što su oružane snage SAD pogodile tri iranska naftna tankera.

Iranski zvaničnici tvrde da koriste nove projektile sa naprednom tehnologijom da bi gađali američke vojne brodove.

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