Orban upozorava: Mađarskoj prijeti dužničko ropstvo

Mađarska rizikuje da ponovo padne u dužničko ropstvo, upozorio je danas bivši mađarski premijer Viktor Orban.

Lider Fidesa tim riječima reagovao je na rast cijena goriva i parlamentarnu raspravu o izmjenama ovogodišnjeg budžeta, prenio je MTI.

Orban je na Fejsbuku napisao da su cijene goriva "astronomske", da je budžetski deficit van kontrole i da je na pomolu "dužničko ropstvo".

"Ovo nije bio dan Mađarske", naveo je Orban.

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Uz objavu je postavljena fotografija ministra ekonomije i energetike Ištvana Kapitanija, ministra finansija Andraša Karmana i premijera Petera Mađara, kao i poruke "rekordno visoke cene benzina", "rekordno visok budžetski deficit" i "rekordno visok javni dug".

Orban je upozorenje iznio u trenutku kada mađarski parlament raspravlja o izmjenama ovogodišnjeg budžeta, dok rast cijena goriva dodatno povećava pritisak na vladu.