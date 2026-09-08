Našli ste novčanicu od 50 evra ispod brisača? Budite oprezni, to je zamka

Prevaranti u Italiji osmislili su novu metodu kojom pokušavaju ukrasti vrijedne stvari iz automobila. Posebno je opasna jer se temelji na znatiželji i trenutku nepažnje.

Žrtvama na automobil ostavljaju novčanicu od 50 evra, a kada izađu provjeriti o čemu je riječ, lopovi koriste priliku za krađu.

Novčanicu stavljaju ispod brisača

Kako piše talijanski "Corriere della Sera", nova se prijevara pojavila prvenstveno u području sjeverno od Rima, a mete su i lokalni stanovnici i turisti.

Prevaranti vrebaju na parkiralištima ispred supermarketa ili na javnim parkiralištima. Kada pronađu automobil čiji je vlasnik otišao u kupnju, ispod brisača ostave novčanicu od 50 evra.

Problem nastaje kada se vlasnik vrati do automobila. Novčanicu često vidi tek nakon što je stavio vrećice u automobil, sjeo na vozačko mjesto i pripremio se za polazak.

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Kada izađe iz automobila kako bi uzeo novac, lopovi koriste trenutak nepažnje. Mogu otvoriti suvozačeva vrata i iz automobila uzeti torbe, mobilne, novčanike i druge vrijedne predmete.

Ako je automobil već upaljen, postoji i rizik da lopovi pokušaju odmah ukrasti cijelo vozilo.

Sličan trik koriste i s plastičnom bocom

Prevaranti navodno koriste i drugu varijantu iste metode. Ispred jednog od točkova ostave praznu plastičnu bocu.

Kada vozač krene, automobil pređe preko boce, a neobičan zvuk izazove zbunjenost. Vozač tada često izlazi iz automobila kako bi provjerio šta se dogodilo.

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Upravo taj trenutak lopovi koriste za krađu stvari koje su ostale u vozilu.

Kako se zaštititi?

Najvažnije je ne reagovati impulzivno ako pronađete novčanicu ispod brisača.

Ako ste već otključali automobil i primijetili 50 eura, stručnjaci savjetuju da prvo spremite kupnju, sjednete u automobil i odvezete se s parkirališta. Tek kada se udaljite na sigurno mjesto, možete stati i provjeriti novčanicu.

Druga mogućnost je da izađete iz automobila, zatvorite vrata i ponovno zaključate vozilo prije nego što uzmete novac.

Na taj način lopovima ne ostavljate otvorena vrata i priliku da u nekoliko sekundi zgrabe vaše stvari.

A ako je novčanica doista prava, možda ćete na kraju zaista imati 50 eura više – ali tek nakon što se uvjerite da je automobil i dalje siguran.

(Fenix-magazin/DP/MMD)