Poslanici izglasali smanjenje plate mađarskom premijeru

Autor:ATV redakcija
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Poslanici mađarskog parlamenta usvojili su danas nacrt zakona o smanjenju mjesečnih primanja premijera.
Prema nacrtu zakona, plata premijera je smanjena na oko 8.000 dolara mjesečno ukoliko je istovremeno i na funkciji poslanika, prenose mađarski mediji.
Prije izmjena, plata mađarskog premijera iznosila je više od 12.000 dolara mjesečno.
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