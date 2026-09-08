Poslanici izglasali smanjenje plate mađarskom premijeru

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Foto: Tanjug/AP Photo/Virginia Mayo

Poslanici mađarskog parlamenta usvojili su danas nacrt zakona o smanjenju mjesečnih primanja premijera.

Prema nacrtu zakona, plata premijera je smanjena na oko 8.000 dolara mjesečno ukoliko je istovremeno i na funkciji poslanika, prenose mađarski mediji. Prije izmjena, plata mađarskog premijera iznosila je više od 12.000 dolara mjesečno.

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