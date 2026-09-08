Svi kupuju bukvu i hrast, a evo koja je vrsta drva zapravo najbolja za ogrjev

Iako su visoke temperature još uvijek tu, pripreme za sezonu grijanja već su počele. Drva se naveliko režu, cijepaju i slažu kako bi do prvih hladnijih dana imala dovoljno vremena za sušenje.

Kada se govori o kvalitetnom ogrjevnom drvu, najčešće se spominju bukva, grab i hrast. Ipak, postoji još jedna vrsta koja se često nepravedno zanemaruje, iako ima vrlo dobra svojstva za grijanje, a to je bagrem.

Riječ je o gustom i tvrdom drvu koje, kada je pravilno osušeno, daje veliku količinu topline, sporo izgara i dugo zadržava žar. Osim toga, iznimno je otporno na vlagu i propadanje. Pravilno osušen bagrem relativno se lako zapali, ali ne izgori brzo poput lakših vrsta drva. Kada se vatra razvije, dugo zadržava visoku temperaturu, zbog čega može biti vrlo dobar izbor za kućanstva koja se griju na drva.

Sporo izgara i dugo čuva žar

Velika gustoća i tvrdoća bagrema razlog su zbog kojeg ovo drvo sporije izgara i dulje oslobađa toplinu. Kod potpaljivanja je bolje koristiti tanje i manje cjepanice jer se brže zagrijavaju i lakše pale. Veći komadi dodaju se tek kada se vatra dovoljno razvije.

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Oni tada mogu dulje gorjeti i održavati žar. Bukva i grab i dalje su među najtraženijim vrstama ogrjevnog drva. Grab je poznat po tome što dugo gori i dobro zadržava žar, dok bukva ravnomjerno izgara i daje mnogo topline. Hrast također dugo održava vatru, no obično mu treba više vremena da se kvalitetno osuši.

(Dnevno.hr)