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Slažete drva uz fasadu? Ovo vas može skupo koštati

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07.09.2026 22:15

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Дрва за огријев
Foto: ATV

Pogrešno skladištenje i naslanjanje drva za ogrev direktno uz fasadu kuće može dovesti do neočekivanih, ali izuzetno ozbiljnih i skupih problema u svakom domaćinstvu.

Slaganje drva za ogrev direktno uz spoljašnji zid doma na prvi pogled djeluje kao najjednostavnije i najpraktičnije rješenje jer je ogrev nadohvat ruke i zaštićen od padavina. Ipak, ova česta navika može prouzrokovati katastrofalna oštećenja na kući usljed trajnog zadržavanja vlage.

Jedan primer iz prakse to najbolje ilustruje: vlasnik objekta naslagao je tri kubika cijepanica uz spoljašnji zid tokom jeseni, potpuno zanemarivši važnost protoka vazduha. Nakon dvije zime, u unutrašnjosti objekta pojavili su se jasni znaci vlage, a angažovani stručnjak je odmah ukazao na gomilu drva priljubljenu uz fasadu kao na glavnog uzročnika ovog haosa!

Kako zbijene cijepanice brutalno uništavaju spoljašnje zidove?

Spoljašnjim zidovima je neophodna neprestana cirkulacija vazduha kako bi se brže sušili nakon padavina i atmosferskih promjena. Kada se ogrev nasloni direktno na fasadu, provjeravanje potpuno izostaje, pa se vlaga trajno zadržava u zidu. Posledice vremenom postaju zastrašujuće i unutar prostora za stanovanje kroz oštećenja maltera, pojavu tamnih mrlja i stvaranje opasne buđi. Ključni problem je što mnogi uopšte ne povezuju ove pojave sa drvima, jer ona djeluju potpuno bezazleno.

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Ovakav način odlaganja šteti i samom ogrevu. Svježe sječeno drvo sadrži visok procenat vode i zahtjeva dobro strujanje vazduha kako bi dostiglo preporučenu vlažnost od 15 do 20 odsto. Vlažna drva znatno lošije gore, oslobađaju manju količinu toplote, proizvode višak dima i pospešuju stvaranje opasnih naslaga u dimnjaku. Kada su cijepanice sabijene uz zid, proces prirodnog sušenja znatno se produžava.

Pravilno odlaganje zahtjeva minimalan razmak

Da bi se izbjegli ovi ozbiljni problemi, najvažnije je napraviti odmak između ogreva i fasade. Stručnjaci savjetuju da je razmak od desetak centimetara sasvim dovoljan da omogući neometan protok vazduha i spriječi zadržavanje vlage.

Takođe, cijepanice ne bi trebalo odlagati direktno na zemlju kako ne bi upijale vlagu iz tla. Korišćenje paleta, greda ili metalnih podloga podiže drva i obezbjeđuje provjeravanje sa donje strane. Na kraju, treba izbjegavati i potpuno prekrivanje gomile nepromočivim ceradama, jer se time stvara efekat staklene bašte koji dodatno zadržava štetni kondenz, prenosi Kurir.

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