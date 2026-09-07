Nevjerovatno otkriće u staroj kući: Skinula gipsanu ploču i ostala u šoku

Kloi Kempster tokom renoviranja stare kuće nije ni sanjala da će iza obične gipsane ploče pronaći nešto što je decenijama bilo duboko skriveno od pogleda svih!

Iza zida čekao ju je veliki, iznenađujuće dobro očuvani mural iz 1967. godine koji prikazuje fascinantan prizor nalik tradicionalnom lovu na lisice.

Kada je Kloi kupila staru kuću u selu Kotingem, na granici engleskih grofovija Lesteršir i Northemptonšir, znala je da je čeka opsežna obnova. Riječ je o zdanju izgrađenom davne 1829. godine, koje je nekada služilo i kao seoska pekara.

Kempsterova je tokom renoviranja redovno dokumentovala radove, ali jedan trenutak cjelokupan projekat pretvorio je u nevjerovatnu priču. Dok je uređivala prostor, otkrila je nešto skriveno direktno iza gipsane ploče iznad kamina.

Iza gipsane ploče kriti se veliki umjetnički mural

Vlasnica je pažljivo uklonila bijelu ploču koja se nalazila iznad kamina, a ono što je ugledala s druge strane momentalno ju je ostavilo bez teksta.

Iza zida nalazio se veliki mural koji je prikazivao idiličan prizor iz seoskog života. Slika je, uprkos tome što je decenijama bila prekrivena, ostala nevjerovatno dobro sačuvana.

Gradovi i opštine Na području Prekaja u Drvaru proglašeno stanje prirodne nesreće

Kloi je cijeli proces zabilježila, a snimak otkrivanja murala objavila je na društvenim mrežama. Trenutak u kojem je bijela ploča uklonjena otkrio je neobičan prizor koji je dugo bio skriven od očiju vlasnika i posjetilaca kuće.

Na muralu je prikazan prirodni pejzaž, a u središtu se nalaze dvije osobe u crvenim kaputima koje jašu konje. Oko njih je nekoliko pasa, zbog čega cjela scena podsjeća na tradicionalni lov na lisice, karakterističan za englesko selo.

Posebno je zanimljivo što je mural precizno datiran nastao je 1967. godine, odnosno više od pola vijeka prije nego što ga je ona ponovo ugledala.

„Nismo mogli da vjerujemo svojim očima kada smo otkrili neverovatan mural iz 1967. godine“, poručila je Kloi.

Objava je ubrzo zapalila društvene mreže, a ljudi su oduševljeni činjenicom da je prethodni vlasnik, umjesto da uništi mural, odlučio da ga jednostavno zaštiti i prekrije pločom, prenosi Miror.