Logo

Nevjerovatno otkriće u staroj kući: Skinula gipsanu ploču i ostala u šoku

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
07.09.2026 23:00

Komentari:

0
Невјероватно откриће у старој кући: Скинула гипсану плочу и остала у шоку
Foto: Pexel/Rene Terp

Kloi Kempster tokom renoviranja stare kuće nije ni sanjala da će iza obične gipsane ploče pronaći nešto što je decenijama bilo duboko skriveno od pogleda svih!

Iza zida čekao ju je veliki, iznenađujuće dobro očuvani mural iz 1967. godine koji prikazuje fascinantan prizor nalik tradicionalnom lovu na lisice.

Kada je Kloi kupila staru kuću u selu Kotingem, na granici engleskih grofovija Lesteršir i Northemptonšir, znala je da je čeka opsežna obnova. Riječ je o zdanju izgrađenom davne 1829. godine, koje je nekada služilo i kao seoska pekara.

Kempsterova je tokom renoviranja redovno dokumentovala radove, ali jedan trenutak cjelokupan projekat pretvorio je u nevjerovatnu priču. Dok je uređivala prostor, otkrila je nešto skriveno direktno iza gipsane ploče iznad kamina.

Iza gipsane ploče kriti se veliki umjetnički mural

Vlasnica je pažljivo uklonila bijelu ploču koja se nalazila iznad kamina, a ono što je ugledala s druge strane momentalno ju je ostavilo bez teksta.

Iza zida nalazio se veliki mural koji je prikazivao idiličan prizor iz seoskog života. Slika je, uprkos tome što je decenijama bila prekrivena, ostala nevjerovatno dobro sačuvana.

Дрвар

Gradovi i opštine

Na području Prekaja u Drvaru proglašeno stanje prirodne nesreće

Kloi je cijeli proces zabilježila, a snimak otkrivanja murala objavila je na društvenim mrežama. Trenutak u kojem je bijela ploča uklonjena otkrio je neobičan prizor koji je dugo bio skriven od očiju vlasnika i posjetilaca kuće.

Na muralu je prikazan prirodni pejzaž, a u središtu se nalaze dvije osobe u crvenim kaputima koje jašu konje. Oko njih je nekoliko pasa, zbog čega cjela scena podsjeća na tradicionalni lov na lisice, karakterističan za englesko selo.

Posebno je zanimljivo što je mural precizno datiran nastao je 1967. godine, odnosno više od pola vijeka prije nego što ga je ona ponovo ugledala.

„Nismo mogli da vjerujemo svojim očima kada smo otkrili neverovatan mural iz 1967. godine“, poručila je Kloi.

Objava je ubrzo zapalila društvene mreže, a ljudi su oduševljeni činjenicom da je prethodni vlasnik, umjesto da uništi mural, odlučio da ga jednostavno zaštiti i prekrije pločom, prenosi Miror.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

zidovi

kuća

životne priče

zanimljivosti

Dom

Komentari (0)

Pročitajte više

Пожар у Дрвару.

Gradovi i opštine

Na području Prekaja u Drvaru proglašeno stanje prirodne nesreće

1 h

0
Предсједник Доналд Трамп говори током скупа са републиканским законодавцима у Ружичастом врту Бијеле куће, у сриједу, 2. септембра 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Meksiko, Kanada i Grenland prikazani kao dio SAD: Tramp objavio novu mapu

1 h

0
Интима љубав и секс сексуалне фантазије веза брак партнери

Ljubav i seks

Žene priznale šta muškarci moraju češće raditi: Od ovoga poludimo

1 h

0
Судска полиција Федерације БиХ

Hronika

Nove tvrdnje o slučaju iz Tuzle: "Govorili su joj da je četnikuša i nevjernica"

1 h

0

Više iz rubrike

Хороскоп

Zanimljivosti

Ima li istine? Ovaj horoskopski znak vjeruje da ništa nije slučajno

2 h

0
хороскоп тарот астрологија карте звијезде

Zanimljivosti

Za njih slučajnosti ne postoje: Ovaj znak svuda vidi skrivene poruke

8 h

0
Иза Француске једна од најгорих година за производњу вина у посљедњих 30 година

Zanimljivosti

Iza Francuske jedna od najgorih godina za proizvodnju vina u posljednjih 30 godina

11 h

0
Црвено свјетло на семафору за пјешаке.

Zanimljivosti

Pametni semafor donosi revoluciju: Za poštovanje ograničenja brzine dobiješ zeleno svjetlo

15 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

00

Nevjerovatno otkriće u staroj kući: Skinula gipsanu ploču i ostala u šoku

22

57

Na području Prekaja u Drvaru proglašeno stanje prirodne nesreće

22

49

Meksiko, Kanada i Grenland prikazani kao dio SAD: Tramp objavio novu mapu

22

42

Žene priznale šta muškarci moraju češće raditi: Od ovoga poludimo

22

39

Nove tvrdnje o slučaju iz Tuzle: "Govorili su joj da je četnikuša i nevjernica"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima