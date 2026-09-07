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Pametni semafor donosi revoluciju: Za poštovanje ograničenja brzine dobiješ zeleno svjetlo

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07.09.2026 09:00

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Црвено свјетло на семафору за пјешаке.
Foto: ATV

Dva američka grada testiraju neobičan način kontrole brzine koji vozače praktično nagrađuje ako poštuju ograničenje.

U Albukerkiju u Novom Meksiku i Portlandu u Oregonu koristi se sistem poznat kao "Rest in Red".

Semafor, kada nema vozila, podrazumijevano ostaje na crvenom. Senzori zatim detektuju vozilo koje prilazi raskrsnici i njegovu brzinu.

Ako vozač ide u okviru ograničenja, sistem može ranije da mu uključi zeleno svjetlo. Oni koji prilaze prebrzo imaju veću šansu da naiđu na crveno i sačekaju.

Portland je tehnologiju uveo na dijelovima jedne od najopasnijih saobraćajnica u gradu. Na prvoj testiranoj raskrsnici prosječna brzina pala je sa oko 63 km/h na 48 km/h, koliko iznosi propisano ograničenje.

Sistem je kasnije proširen i na još nekoliko raskrsnica duž iste saobraćajnice.

Albukerki je sličnu tehnologiju postavio na ulicama gdje su građani godinama prijavljivali probleme sa prekoračenjem brzine i saobraćajnim nezgodama.

Grad istovremeno koristi i automatsku kontrolu brzine, kao i koordinisane semafore podešene na oko 48 km/h.

Za razliku od klasičnih kamera za kontrolu brzine, ovaj sistem ne mora da kažnjava vozača koji prekorači ograničenje. Umjesto toga, vozačima koji poštuju pravila omogućava brže prolazak kroz raskrsnice.

Ideja je jednostavna: ako vozač zbog poštovanja ograničenja češće "uhvati" zeleno, dok onaj koji juri mora da čeka na crvenom, bezbjedna vožnja postaje i praktičnija.

(b92)

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semafor

Brzina

SAD

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