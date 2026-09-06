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Saznajte kakvo je vrijeme bilo na dan kada ste rođeni?

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06.09.2026 13:31

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Временска прогноза: Залазак сунца
Foto: ATV/Branko Jović

Da li je na dan vašeg rođenja padala kiša, padao snijeg, duvao jak vjetar ili je temperatura bila neuobičajeno visoka?

Zahvaljujući jednom zanimljivom digitalnom alatu, danas je moguće zaviriti u vremenske prilike iz prošlosti i provjeriti kakav je dan bio u gradu u kojem ste rođeni.

Alat "Weather Replay", koji je razvio evropski program za posmatranje Zemlje "Kopernik", omogućava korisnicima da na interaktivnoj karti pregledaju vremenske prilike za različite datume iz prošlosti.

Dovoljno je odabrati datum, pronaći određeni grad i provjeriti kakvi su vremenski uslovi tada vladali.

Kakvo je vrijeme bilo kada ste došli na svijet?

Većina ljudi vjerovatno ne zna kakvo je vrijeme bilo na dan njihovog rođenja. Posebno kada je riječ o datumima od prije nekoliko decenija, takve informacije najčešće ostanu zabilježene samo u meteorološkim arhivama.

"Weather Replay" omogućava da se ta uspomena rekonstruiše na jednostavan način. Na interaktivnoj karti moguće je odabrati datum i lokaciju, nakon čega alat prikazuje podatke o vremenskim prilikama za izabrano područje.

Tako možete provjeriti da li je vaš rodni grad tog dana bio pod snijegom, da li je padala kiša, koliko je bilo toplo ili hladno, ali i kakvi su drugi meteorološki uslovi zabilježeni.

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Za stanovnike primorskih krajeva zanimljivo može biti i da provjere da li je na dan njihovog rođenja duvao snažan vjetar, dok oni iz kontinentalnih područja mogu saznati da li je taj datum obilježila neuobičajena hladnoća ili visoka temperatura.

Ne morate provjeravati samo datum rođenja

Posebnost ovog alata je u tome što se njegovo korišćenje ne mora završiti na datumu rođenja.

Možete se vratiti u prošlost i provjeriti kakvo je vrijeme bilo na dan kada ste se vjenčali, završili školovanje, krenuli na važno putovanje ili doživjeli neki drugi događaj koji pamtite.

Na taj način običan datum iz kalendara dobija potpuno novu dimenziju. Možda ćete otkriti da je dan koji pamtite po suncu zapravo bio neuobičajeno topao, da je na dan vašeg vjenčanja padala kiša ili da je putovanje koje pamtite po lijepom vremenu počelo u periodu kada su meteorološki uslovi bili daleko od idealnih.

Podaci koji čuvaju vremensku istoriju

"Weather Replay "dio je evropskog sistema Kopernik, koji prikuplja i obrađuje veliki broj podataka o Zemlji, atmosferi, klimi i životnoj sredini, prenose Nezavisne.

Za razliku od klasične vremenske prognoze, koja nam govori šta možemo očekivati u narednim danima, ovakvi alati omogućavaju pogled unazad – u vremenske prilike koje su već prošle.

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Upravo zbog toga "Weather Replay" može biti zanimljiv i onima koje ne zanimaju samo vremenske prilike već i lična istorija. Datum rođenja, godišnjica, važan događaj ili putovanje tako mogu dobiti svoju malu meteorološku priču.

Ako želite da provjerite kakvo je vrijeme bilo na vaš poseban dan, alat "Weather Replay" možete pronaći na internetu i odabrati datum i grad koji vas zanimaju.

Link se nalazi ovdje.

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