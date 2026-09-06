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Akcija "Dementor": U Banjaluci uhapšen Đorđe Koprena

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06.09.2026 13:38

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Акција "Дементор": У Бањалуци ухапшен Ђорђе Копрена
Foto: Ustupljena fotografija

Đorđe Koprena (22) uhapšen je juče u Banjaluci u sklopu akcije "Dementor", a u pretresima kuće i pomoćnih objekata, policija je pronašla i oduzela više vrsta droge.

Kako je saopšteno iz PU Banjaluka, on je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo „Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga“.

Акција Дементор
Akcija Dementor
Ustupljena fotografija

"Na osnovu Naredbe Osnovnog suda u Banjaluci, a uz prethodnu saglasnost dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka izvršen je pretres kuće i pomoćnih objekata na području Banjaluke, kojom prilikom je pronađena i oduzeta zelena biljna materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu „marihuanu“ ukupne bruto mase oko 299 grama, bijela praškasta materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu „amfetamin“ ukupne bruto mase oko 992 grama, pet tableta zelene boje koje svojim izgledom asociraju na ekstazi, tri digitalne vage, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem navedenog krivičnog djela", navode iz PU Banjaluka.

Акција Дементор
Akcija Dementor
Ustupljena fotografija

Nakon završene kriminalističke obrade Koprena će danas uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predato u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Акција Дементор
Akcija Dementor
Ustupljena fotografija

Inače, Đorđe Koprena (22) je ranije osuđen zbog droge.

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Tagovi :

Đorđe Koprena

PU Banjaluka

Droga

Akcija Dementor

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