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Nova tragedija u BiH: Izvučeno tijelo muškarca, još se ne zna kako je umro

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05.09.2026 18:48

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Нова трагедија у БиХ: Извучено тијело мушкарца, још се не зна како је умро
Foto: GSS

Pripadnici GSS-a Široki Brijeg i Profesionalne vatrogasne jedinice Široki Brijeg izvukli su tijelo muškarca iz čatrnje na području Crnča, a identifikovan je kao M. C. (65).

„Akcija izvlačenja završena je u 16.50“, saopšteno je iz GSS-a Široki Brijeg.

Dodaju da su uz pomoć tehničke opreme pripadnici spasilačkih i vatrogasnih službi izvukli iz čatrnje tijelo muškarca inicijala M. C., rođenog 1961. godine.

Za sada nisu objavljene informacije o okolnostima pod kojima je muškarac stradao, niti je poznato kako je došlo do njegovog pronalaska u čatrnji.

(Avaz)

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Tagovi :

tragedija

Široki Brijeg

GSS

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