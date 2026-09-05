Akcija „Kaciga“: Pronađena droga, osumnjičeni predati Tužilaštvu

Zvornička policija, danas u jutarnjim satima OJT Bijeljina predala je dva lica inicijala B.V. i D.V. iz Zvornika, zbog sumnje da su počinila krivično djelo „Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga“.

Oba lica su uhapšena u okviru operativne akcije kodnog naziva „Kaciga“.

U okviru navedene operativne akcije usmjerene na sprečavanje zloupotrebe opojnih droga, na osnovu Naredbe Osnovnog suda u Zvorniku, a uz prethodnu saglasnost postupajućeg tužioca, 04.09.2026. godine izvršen je pretres stana, pomoćnih prostorija i vozila koje koriste osumnjičena lica.

Tom prilikom je pronađeno i oduzeto 934 g zelene biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu „marihuanu“, 6,08 g bijele materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu „kokain“, više mobilnih telefona, određena količina novca u različitim apoeinima i valutama, kao i drugi predmeti koji se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnog djela.

Policijski službenici nastavljaju sa kontinuiranim preduzimanjem aktivnosti usmjerenih na sprečavanje i suzbijanje zloupotrebe opojnih droga, te otkrivanje i procesuiranje lica koja se bave neovlaštenom proizvodnjom i prometom opojnih droga, saopšteno je iz PU Zvornik.