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Nožem napala dvije učenice ispred škole: Djevojčica (15) predata Tužilaštvu

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05.09.2026 09:28

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Ножем напала двије ученице испред школе: Дјевојчица (15) предата Тужилаштву

Petnaestogodišnja djevojčica koja je juče ispred škole u Gornjoj Tuzli hladnim oružjem nanijela povrede dvjema djevojčicama je zadržana i predata u nadležnost Tužilaštva.

Prema njoj je otvoren pripremni postupak i biće provedene mjere i radnje u skladu sa "Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima" u krivičnom postupku u FBiH.

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"Obzirom na to da su i osumnjičena i oštećene maloljetnice, nismo u mogućnosti iznositi više informacija o samom događaju i daljem toku postupka, radi nužne zaštite djece i maloljetnika obuhvaćene krivičnim postupkom", poručuju iz Tužilaštva Tuzla.

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Djevojčica

Tuzla

Kantonalno tužilaštvo Tuzla

hapšenje

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