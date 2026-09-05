Nožem napala dvije učenice ispred škole: Djevojčica (15) predata Tužilaštvu

Autor:ATV redakcija
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Petnaestogodišnja djevojčica koja je juče ispred škole u Gornjoj Tuzli hladnim oružjem nanijela povrede dvjema djevojčicama je zadržana i predata u nadležnost Tužilaštva.
Prema njoj je otvoren pripremni postupak i biće provedene mjere i radnje u skladu sa "Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima" u krivičnom postupku u FBiH.
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"Obzirom na to da su i osumnjičena i oštećene maloljetnice, nismo u mogućnosti iznositi više informacija o samom događaju i daljem toku postupka, radi nužne zaštite djece i maloljetnika obuhvaćene krivičnim postupkom", poručuju iz Tužilaštva Tuzla.
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