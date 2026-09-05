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Po interpolovoj potjernici uhapšen državljanin Mađarske zbog droge

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05.09.2026 08:47

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У Новом Саду је по међународној потјерници Интерпола Будимпешта ухапшен мађарски држављанин због више кривичних дјела у вези са дрогом, за која је запријећена казна затвора до 20 година.
Foto: Srna

U Novom Sadu je po međunarodnoj potjernici Interpola Budimpešta uhapšen mađarski državljanin zbog više krivičnih djela u vezi sa drogom, za koja je zaprijećena kazna zatvora do 20 godina.

Uhapšeni muškarac čiji su inicijali D.T. biće priveden Višem sudu u Novom Sadu.

Akciju hapšenja sproveli su pripadnici MUP-a Srbije, Uprave za tehniku,

Odjeljenja za ciljane potrage - FAST tim, prenosi Srna

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Tagovi :

hapšenje

Novi Sad

Policija

Interpolova potjernica

Srbija

Droga

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