Po interpolovoj potjernici uhapšen državljanin Mađarske zbog droge

Autor:ATV redakcija
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U Novom Sadu je po međunarodnoj potjernici Interpola Budimpešta uhapšen mađarski državljanin zbog više krivičnih djela u vezi sa drogom, za koja je zaprijećena kazna zatvora do 20 godina.
Uhapšeni muškarac čiji su inicijali D.T. biće priveden Višem sudu u Novom Sadu.
Akciju hapšenja sproveli su pripadnici MUP-a Srbije, Uprave za tehniku,
Odjeljenja za ciljane potrage - FAST tim, prenosi Srna
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