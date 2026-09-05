Kraj jedne velike karijere: Rekorder Crvene zvezde rekao zbogom košarci

Srpski košarkaš i nekadašnji kapiten Crvene zvezde Branko Lazić saopštio je da je završio igračku karijeru.

Dugogodišnji kapiten Crvene zvezde je na ceremoniji proslave 25. rođendana ABA lige u Ljubljani dobio nagradu za životno djelo, kao najtrofejniji igrač regionalnog takmičenja.

„Velika je čast što sam dobio ovo priznanje. Cijelu karijeru sam igrao ABA ligu. Ništa od ovoga ne bi bilo moguće bez saigrača, trenera i navijača. Čestitam godišnjicu postojanja ABA lige. Htio bih da objavim kraj igračke karijere. Nadam se da ću u budućnosti ponovo biti dio ABA lige“, rekao je Lazić u obraćanju putem video-poruke.

Srpski košarkaš je tokom 14 sezona provedenih u Crvenoj zvezdi osvojio 26 trofeja, po čemu je rekorder beogradskog kluba, a takođe je i najefikasniji igrač u istoriji crveno-bijelih.

Lazić je sa reprezentacijom Srbije osvojio srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu 2017. godine, a tokom karijere igrao je još i za FMP.

Laziću je ugovor sa Crvenom zvezdom zvanično istekao ovog ljeta, iako je već godinu dana bio van kluba, pošto stručni štab nije računao na njega.

Za nešto manje od decenije i po provedene u crveno-bijelom dresu, Lazić je postao rekorder Crvene zvezde po broju odigranih utakmica.

Na njegovom kontu su čak 838 nastupa, uz ukupno 26 osvojenih trofeja, što ga čini klupskim rekorderom i u toj kategoriji.

Sa Zvezdom je devet puta osvajao šampionat Srbije, a isto toliko puta podizao je i pehar Kupa Radivoja Koraća. Trofej ABA lige osvajao je sedam puta, a u tri navrata proglašavan je za najboljeg defanzivca regionalnog takmičenja. U kolekciji ima i jedan trofej ABA Superkupa.

Prije dolaska u Crvenu zvezdu, Lazić je nastupao samo za FMP. U klub iz Železnika stigao je 2007. godine, a četiri godine kasnije napravio je korak u karijeri i preselio se među crveno-bijele.

Tokom karijere izgradio je prepoznatljiv stil igre zasnovan na izuzetno čvrstoj odbrani i velikoj energiji.

(RTS)