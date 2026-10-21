Logo

Brazil u stanju pripravnosti zbog komaraca koji prenose dengu

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
21.10.2026 13:32

Komentari:

0
Крупни план муве грабежљивице која се налази на људској кожи, истичући њене сложене очи и детаљне црте лица.
Foto: pexels/Awesome Daily Vlog

Oko 1.800 gradova u Brazilu nalazi se u stanju pripravnosti ili u zoni rizika zbog prisustva komarca vrste „Aedes aegypti“, prenosioca denge, zike i čikungunje, a prognoze toplijeg ljeta sa obilnijim padavinama usled fenomena El Ninjo dodatno pojačavaju zabrinutost zbog širenja ovih insekata, prenosi TV Globo.

Prema podacima brazilskog Ministarstva zdravlja, u približno 50 odsto pregledanih domaćinstava pronađene su larve komaraca, a stručnjaci upozoravaju da se najveći broj žarišta nalazi u posudama i drugim predmetima u kojima se zadržava voda.

U saveznoj državi Pernambuko broj slučajeva denge veći je za gotovo 30 odsto u odnosu na 2025. godinu, dok je od početka godine zabilježeno šest smrtnih slučajeva.

Šefica Laboratorije za molekularnu biologiju insekata pri Institutu Osvalda Kruza Rafaela Vijeira Bruno izjavila je da je neophodno redovno proveravati i čistiti mjesta na kojima se voda može zadržavati.

Ona je navela da se larve komarca „Aedes aegypti“ mogu prepoznati i po reakciji na svjetlost, od koje se udaljavaju, dok su za odrasle jedinke karakteristične prugaste noge, prenosi Sputnik.

Комарац

Zanimljivosti

Pustili u grad 30.000 komaraca: Ne ujedaju, a dio su neobičnog eksperimenta

Stručnjaci preporučuju čišćenje posuda najmanje jednom nedjeljno, uz upozorenje da samo izlivanje vode nije dovoljno, već je potrebno temeljno oprati posudu kako bi se uklonila jajašca komaraca.

Iako je broj sumnjivih i potvrđenih slučajeva denge u Brazilu opao za oko 70 odsto u poređenju sa istim periodom 2025. godine, zdravstvene vlasti strahuju da bi visoke temperature i obilnije padavine tokom predstojećeg leta mogle da podstaknu razmnožavanje komaraca.

„Kombinacija visokih temperatura i kiše izuzetno pogoduje razvoju komaraca. Sprečavanje njihovog razmnožavanja zajednička je odgovornost svih nas“, poručila je Bruno.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

komarac

Brazil

Bolest

Denga

Komentari (0)

Pročitajte više

Лабораторија је специјално опремљена просторија или зграда која служи за извођење научних истраживања, мјерења, експеримената и тестирања.

Svijet

Prvi smrtni slučaj opasnog virusa na Floridi: "Ovo je za nas izuzetno neobično!"

1 mj

0
Комарци су породица инсеката двокрилаца, распрострањених у свим крајевима наше планете. Ова породица обухвата око 3.500 врста, сврстаних у три подпородице. Нарочито им погодују топла подручја где се густина њихових популација знатно увећава

Svijet

Od virusa Zapadnog Nila u Evropi umrlo 130 ljudi: Zaraza se širi na sjever, situacija je ozbiljna

4 d

0
Комарац

Svijet

Dugo, toplo ljeto pomaže u širenju virusa Zapadnog Nila

1 mj

0
Комарац

Srbija

"Sezona virusa Zapadnog Nila je prošao, ali treba biti oprezan tokom septembra"

1 mj

0

Više iz rubrike

Демонстрант држи таблу са фотографијом француског председника Емануела Макрона испред запаљене туристичке канцеларије током демонстрација против растућих трошкова живота и у знак солидарности са студентским незадовољствима у Лиону, Француска, у суботу, 17. октобра 2026.

Svijet

Da li je to Makron upravo rekao Trampu da mu se gadi i da je odvratan?

2 h

0
Камиони су паркирани дуж улице током протеста превозника у Напуљу, у Италији, због високих цијена горива, у уторак, 20. октобра 2026. године.

Svijet

Italija: Vozači kamiona postavili blokade zbog visokih cijena

3 h

0
НАТО најозбиљније упозорио Зеленског: Ако овако наставите, слиједи понижење

Svijet

NATO najozbiljnije upozorio Zelenskog: Ako ovako nastavite, slijedi poniženje

4 h

0
Студенти универзитета исписују пароле на ципелама испред Министарства финансија у Атини, у уторак, 13. октобра 2026. године, протестујући због раста станарина и недостатка приступачног студентског смјештаја.

Svijet

Demonstracije i štrajkovi širom Grče

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

05

Državljanin BiH uhapšen u Danskoj: Pronađena droga u automobilu

16

00

Princa Harija i danas proganja posljednji razgovor s majkom: Da sam barem znao

15

50

Zapalio se autobus, gust dim se širi dijelom grada

15

47

Okončana istraga bombaškog napada u Kotor Varošu: Državljanin Srbije za 1.500 evra bacio bombu

15

36

Pijan pokosio djevojčicu (13), pa nastavio da pije: Evo kako je kažnjen

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima