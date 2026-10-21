Italija: Vozači kamiona postavili blokade zbog visokih cijena

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Protesti povodom visoke inflacije šire se južnim dijelom Italije, a blokade puteva od strane vozača kamiona sprečavaju snabdijevanje brojnih supermarketa.
U regijama kao što su Apulija i Kalabrija, blokade su već izazvale nestašice u snabdijevanju. Protesti su organizovani zbog visoke cijene goriva, ali i visokih troškova putarina i kašnjenja u isplati državne pomoći.
Glavni putevi, uključujući auto-puteve A1 i A30, pogođeni su ove sedmice velikim saobraćajnim gužvama izazvanim blokadama. Rafinerije i pristupni putevi do luka takođe su blokirani jer su se protestima pridružili poljoprivrednici.
Demonstranti zahtijevaju hitne poreske olakšice, uključujući potpuno oslobađanje od poreza na poljoprivredni dizel, i konkretne mjere od Vlade premijera Đorđe Meloni. Meloni je pristala na razgovore.
Najviše su pogođene regije Apulija i Kalabrija, kao i ostrvo Sicilija, prenosi agencija DPA.
Na pojedinim benzinskim pumpama nestalo je benzina i dizela, a rafovi u nekim supermarketima su potpuno prazni, prenosi Srna.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
12
52
12
44
12
38
12
34
12
26
Trenutno na programu