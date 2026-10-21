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Italija: Vozači kamiona postavili blokade zbog visokih cijena

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21.10.2026 12:16

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Камиони су паркирани дуж улице током протеста превозника у Напуљу, у Италији, због високих цијена горива, у уторак, 20. октобра 2026. године.
Foto: Tanjug/Alessandro Garofalo/LaPresse via AP

Protesti povodom visoke inflacije šire se južnim dijelom Italije, a blokade puteva od strane vozača kamiona sprečavaju snabdijevanje brojnih supermarketa.

U regijama kao što su Apulija i Kalabrija, blokade su već izazvale nestašice u snabdijevanju. Protesti su organizovani zbog visoke cijene goriva, ali i visokih troškova putarina i kašnjenja u isplati državne pomoći.

Glavni putevi, uključujući auto-puteve A1 i A30, pogođeni su ove sedmice velikim saobraćajnim gužvama izazvanim blokadama. Rafinerije i pristupni putevi do luka takođe su blokirani jer su se protestima pridružili poljoprivrednici.

Demonstranti zahtijevaju hitne poreske olakšice, uključujući potpuno oslobađanje od poreza na poljoprivredni dizel, i konkretne mjere od Vlade premijera Đorđe Meloni. Meloni je pristala na razgovore.

Najviše su pogođene regije Apulija i Kalabrija, kao i ostrvo Sicilija, prenosi agencija DPA.

Na pojedinim benzinskim pumpama nestalo je benzina i dizela, a rafovi u nekim supermarketima su potpuno prazni, prenosi Srna.

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Tagovi :

Italija

Protesti

Vozači

Kamion

blokade prevoznika

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