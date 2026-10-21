Italija: Vozači kamiona postavili blokade zbog visokih cijena

Protesti povodom visoke inflacije šire se južnim dijelom Italije, a blokade puteva od strane vozača kamiona sprečavaju snabdijevanje brojnih supermarketa.

U regijama kao što su Apulija i Kalabrija, blokade su već izazvale nestašice u snabdijevanju. Protesti su organizovani zbog visoke cijene goriva, ali i visokih troškova putarina i kašnjenja u isplati državne pomoći.

Glavni putevi, uključujući auto-puteve A1 i A30, pogođeni su ove sedmice velikim saobraćajnim gužvama izazvanim blokadama. Rafinerije i pristupni putevi do luka takođe su blokirani jer su se protestima pridružili poljoprivrednici.

Demonstranti zahtijevaju hitne poreske olakšice, uključujući potpuno oslobađanje od poreza na poljoprivredni dizel, i konkretne mjere od Vlade premijera Đorđe Meloni. Meloni je pristala na razgovore.

Najviše su pogođene regije Apulija i Kalabrija, kao i ostrvo Sicilija, prenosi agencija DPA.

Na pojedinim benzinskim pumpama nestalo je benzina i dizela, a rafovi u nekim supermarketima su potpuno prazni, prenosi Srna.