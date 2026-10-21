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Sastanak Putina i Vitkofa u Sankt Peterburgu

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21.10.2026 11:13

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Састанак Путина и Виткофа у Санкт Петербургу
Foto: Mikhail Metzel/Sputnik/Kremlin Pool

Sastanak između specijalnog izaslanika američkog predsjednika Stiva Vitkofa i predsjednika Rusije Vladimira Putina počeo je u Sankt Peterburgu, izvještavaju RIA Novosti.

Na sastanku sa Vitkofom, Putin je zahvalio Trampu na pažnji koju je posvetio pitanju rješavanja sukoba u Ukrajini. Ruski lider je napomenuo da je Tramp u njihovom posljednjem razgovoru naglasio potrebu za okončanjem sukoba.

Ruski lider je na sastanku izrazio interesovanje za obnavljanje ekonomske saradnje sa Sjedinjenim Državama i pitao za rezultate sastanka u Norveškoj.

Vitkof je izjavio da su pregovori u Oslu bili produktivni i da je postignut napredak. Prema njegovim riječima, postoje temelji za okončanje borbenih dejstava.

Američki izaslanik je zahvalio Putinu na oslobađanju Stivena Habarda, a ruski predsjednik je istakao da se Habard nalazi na aerodromu „Pulkovo“.

Ranije je pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov izjavio da je sastanak dogovoren prije nekoliko dana, kao i da će na njemu učestvovati specijalni predstavnik predsjednika Ruske Federacije za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev.

Ušakov je takođe napomenuo da je Moskva obaviještena da se zet američkog predsjednika Džared Kušner razbolio, pa stoga nije otputovao na razgovore.

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Vladimir Putin

Stiv Vitkof

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