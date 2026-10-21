Ruski arheolozi otkrili kuhinjsku "lopatu" za hljeb sa urezanom drevnom igrom

Arheolozi su pronašli drvenu kuhinjsku spravu iz 11. vijeka, na čijoj je poleđini urezana drevna društvena igra. Srednjovekovni pekari su drvenu lopaticu, osim za ubacivanje hljeba u peć, možda koristili i da prekrate vrijeme dok čekaju da se hljeb ispeče, naveli su istraživači.

"Otkrili smo dio prilično velike lopate. Najvjerovatnije je riječ o lopatama za hleb, koje se su koristile za pečenje hljeba u peći. Međutim, na poleđini su urezana su tri kvadrata, jedan unutar drugog, rekao je ruski stručnjak Sergej Toropov.

"Lopata" za hljeb, poznata i savremenim domaćim pekarima kao drvena lopata za hleb ili picu, pronađena je na arheološkom lokalitetu Pjatnicki, u centru Stare Ruse, srednjovekovnog grada između Moskve i Sankt Peterburga.

Očuvani dio lopate dugačak je oko 30, a širok oko 40 centimetara - jedna strana je ravna i verovatno je služila za pečenje hljeba i drugih namirnica, a na drugoj je urezana tabla za drevnu igru poznatu kao mica, merel, mils ili kaubojske dame.

Poreklo ove igre nije poznato, ali istorijski zapisi i arheološki nalazi ukazuju na to da se slična logička igra za dva igrača igrala još u vreme starih Rimljana, pre oko 2.000 godina, a moguće je da je i starija. Tokom srednjeg vijeka mica je postala posebno popularna širom Evrope i Azije, verovatno zato što zahteva malo opreme i može brzo da se pripremi za igru.

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Tipična tabla ima tri kvadrata, jedan unutar drugog, povezana horizontalnim i vertikalnim linijama. Svaki igrač ima devet figura iste boje. Cilj je rasporediti figure u nizove od po tri duž linija. Kada igrač formira takav niz, može da ukloni jednu protivnikovu figuru. Pobjednik je igrač čiji protivnik ostane sa samo dvije figure ili više ne može da napravi nijedan potez.

"Možda su u antičko doba postojale posebne table za ovu igru, ali se mnogo češće pronalaze table za igru urezane na ravnim površinama predmeta iz domaćinstva", kaže.

Arheolozi nisu sigurni da li je drvena lopata od samog početka imala dvije namene ili je, nakon što se polomila i više nije bila upotrebljiva, kasnije pretvorena u tablu za igru, prenosi RT Balkan.

"U svakom trenutku mogla se nacrtati tabla na ravnoj površini, pronaći odgovarajuće figure, na primjer, sitno kamenje i tako prekratiti vrijeme".

Table za igru mice i figure za igranje pronađene su i na arheološkim lokalitetima iz devetog vijeka na teritoriji čiji su preci bili Vikinzi koji su stigli na područje današnje Rusije u osmom vijeku. Ipak, kako se navodi u saopštenju, "nalaz iz Stare Ruse, očuvan u ovakvom stanju, praktično je jedinstven", prenosi Live science.