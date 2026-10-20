Logo

Kako su se dinosaurusi parili? Naučnici pronašli neobične tragove

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
20.10.2026 08:35

Komentari:

0
Диносауруси су група гмизаваца која је доминирала копненим екосистемима скоро 180 милиона година, током мезозоичке ере која обухвата тријас, јуру и креду. Ријеч потиче од грчких ријечи deinos страшан, ужасан и sauros гуштер.
Foto: pexels/PiotrZakrzewski

Ostavili su za sobom ogromne kosti, zube i otiske stopala, zahvaljujući kojima naučnici danas prilično dobro znaju kako su dinosaurusi izgledali, kako su se kretali i čime su se hranili.

Ipak, jedno pitanje i dalje je iznenađujuće teško razriješiti - kako se tačno odvijalo razmnožavanje ovih džinova iz davne prošlosti?

Tajne intimnog života

Poznato je da su dinosaurusi polagali jaja iz kojih su se izlegali njihovi mladunci. Međutim, šta se događalo prije toga, kada su se mužjaci i ženke parili, i dalje predstavlja zagonetku.

Istraživači već decenijama pokušavaju da otkriju tajne intimnog života dinosaurusa. Njihov najveći problem je činjenica da kosti mogu da opstanu milionima godina, dok se meka tkiva gotovo nikada ne očuvaju u fosilima.

Ipak, naučnici su naišli na izuzetan izuzetak koji bi mogao da pruži dragocene odgovore, prenosi Bild.

Riječ je o dinosaurusu vrste Psitacosaurus, čiji su ostaci stari oko 120 miliona godina. Ova životinja bila je približno veličine labradora, a na njenom fosilu očuvan je spoljašnji dio kloake (tjelesni otvor preko kojeg se kod mnogih životinja obavljaju izlučivanje i razmnožavanje, prim. aut).

“Ovo je jedini fosil kod kojeg je kloaka očuvana“, objasnio je paleontolog Jakob Vinter sa Univerziteta u Bristolu.

Rekonstrukcija je pokazala i neobičnu pigmentaciju na ovom dijelu tijela. Naučnici smatraju da je moguće da je ona imala određenu ulogu u privlačenju partnera.

“To sigurno ima veze sa parenjem“, rekao je Vinter.

Tragovi struganja i razgrtanja

Istraživači razmatraju i mogućnost da su dinosaurusi na ovom području tijela imali mirisne žljezde koje su imale ulogu u međusobnom privlačenju.

Iako fosil Psittacosaurusa ne otkriva sve detalje njihovog ponašanja, predstavlja redak uvid u dio biologije dinosaurusa koji je izuzetno teško proučavati na osnovu sačuvanih ostataka.

илу-диносаурус-13072026

Nauka i tehnologija

Nauka otkriva: Dinosaurus reks ima temperaturu približnu ljudskoj

Dokazi o razmnožavanju dinosaurusa ne dolaze samo iz fosilizovanih ostataka njihovih tijela. Važne tragove krije i samo tlo na kojem su ove životinje nekada živele.

Na nekoliko nalazišta paleontolozi su pronašli površine s tragovima struganja i razgrtanja zemlje. Oni se tumače kao mogući ostaci rituala udvaranja kojima su dinosaurusi pokušavali da privuku partnere.

Slično ponašanje poznato je i kod današnjih ptica, koje se smatraju najbližim živim srodnicima dinosaurusa.

Upravo zbog toga naučnici proučavaju ponašanje savremenih ptica kako bi bolje razumeli kako su njihovi davno izumrli preci mogli da se udvaraju i biraju partnere.

Međutim, još ne postoji konačan dokaz da su tragovi pronađeni na ovim nalazištima zaista nastali tokom udvaranja. Riječ je o mogućem objašnjenju koje istraživači nastavljaju da ispituju.

Neobični povrede na pršljenovima

Još zanimljivije tragove donosi studija posvećena vrsti Hadrosaurus, grupi biljojeda sa karakterističnom građom lobanje.

Međunarodni tim istraživača proučavao je oko 550 oštećenih koštanih izdanaka na pršljenovima njihovih repova. Računarski modeli pokazuju da su povrede mogle nastati usljed pritiska koji je djelovao odozgo, ukoso.

Posebno je privukla pažnju činjenica da su zarasli prelomi pronađeni uglavnom kod odraslih jedinki.

Диносаурус

Nauka i tehnologija

Šta se dogodilo prije izumiranja dinosaurusa: Naučnici dali pretpostavku o vatrenim olujama

“Kada smo dobili rezultate, razmotrili smo svaki mogući scenario. Na kraju se hipoteza o parenju najbolje uklapala u naša zapažanja“, rekao je Simone Konti, jedan od koautora studije.

Drugim riječima, istraživači smatraju da su povrede mogle da nastanu tokom parenja, kada bi na tijelo jedne životinje djelovao pritisak druge.

Ipak, naučnici naglašavaju da to nije konačno dokazano. Ako se hipoteza pokaže tačnom, ove povrede mogle bi da pomognu i u određivanju pola fosilizovanih Hadrosaurusa.

To bi bilo značajno otkriće, jer se pol dinosaurusa na osnovu fosilnih ostataka može utvrditi samo u rijetkim slučajevima, prenosi telegraf.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

dinosaurus

nauka

zanimljivosti

Komentari (0)

Pročitajte više

Диносауруси су група гмизаваца која је доминирала копненим екосистемима скоро 180 милиона година, током мезозоичке ере која обухвата тријас, јуру и креду. Ријеч потиче од грчких ријечи deinos страшан, ужасан и sauros гуштер.

Nauka i tehnologija

Šta se dogodilo prije izumiranja dinosaurusa: Naučnici dali pretpostavku o vatrenim olujama

2 mj

0
Диносаурус

Nauka i tehnologija

Najkompletniji Ti-reks ide na aukciju, očekuje se cijena od 30 miliona dolara

3 mj

0
Диносаурурс Индонезија

Svijet

„Dinosaurus“ se oteo kontroli: Uletio u publiku

3 mj

0
Диносаурус

Nauka i tehnologija

Na Tajlandu otkriven novi dinosaurus sa vratom dugim kao teren za kriket

3 mj

0

Više iz rubrike

Вјештачка интелигенција (ВИ) је способност рачунарских система и машина да опонашају људске функције попут размишљања, учења, рјешавања проблема и доношења одлука

Nauka i tehnologija

Evo kako da provjerite šta vještačka inteligencija zna o vama

13 h

0
Фејсбук

Nauka i tehnologija

Nova opcija na Fejsbuku: Samo kažite šta želite da vidite u objavama

16 h

0
Свемир, космос, васиона или универзум је бесконачно пространство које нас окружује

Nauka i tehnologija

Nova tehnika otkriva stvarni oblik atmosfera vrelih egzoplaneta

23 h

0
Земља је трећа планета по удаљености од Сунца и једина позната планета у свемиру на којој постоји живот.

Nauka i tehnologija

Smak svijeta je bliži nego što mislite! Tako kažu naučnici

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

36

Velika policijska akcija: Pretresi na više lokacija, uhapšeno osam osoba zbog pokušaja ubistva

10

29

Tramp obećao poljoprivrednicima osam milijardi dolara

10

27

U realizaciji 1.054 ugovora o zakupu i 68 o koncesiji

10

23

Košarac: Srbi neće prihvatiti kolektivno žigosanje

10

14

U petak počinju "Banjalučki dani meda"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima