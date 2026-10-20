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Slike tek rođenog, a smrznutog ždrijebeta potresle građane

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20.10.2026 08:59

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Грађане Србије недавно је потресла вест да је на Сувој планини у изузетно тешком стању нађено промрзло ждребе. Фотографије тек рођеног младунчета објавили су припадници Удружења "ЗооПланет" из Ниша који су преузели бригу на себе.
Foto: Facebook/Udruženje ZooPlanet Niš

Građane Srbije nedavno je potresla vijest da je na Suvoj planini u izuzetno teškom stanju nađeno promrzlo ždrebe.

Fotografije tek rođenog mladunčeta objavili su pripadnici Udruženja "ZooPlanet" iz Niša koji su preuzeli brigu na sebe.

Malu ženku, staru svega nekoliko dana, uočio je inženjer "Srbijašuma" tokom redovne kontrole terena, nakon što je životinja provela dvije noći zaglavljena u šiblju, izložena niskim temperaturama i bez majčine njege.

Iako je sama činjenica da je jedno tako krhko, nedužno biće završilo u nimalo naivnoj situaciji dovoljno potresna, teši činjenica da je sada u bezbjednim rukama.

Dodatno, fotografije samog pronalaska i spasavanja ulivaju još malo nade da će sa mladunčetom sve biti u redu i da će se lijepo oporaviti.

Podsjetimo, ždrebe staro svega nekoliko dana našao je šumarski inženjer Ivan Marić, upleteno u granje i gotovo smrznuto. Zajedno sa kolegom, nosio ga je više od sat vremena do automobila.

"Ždrebe je sada na sigurnom, ali je i dalje u rizičnom stanju. Volonteri ga utopljavaju i hrane na svaka dva sata, a za njegovo zbrinjavanje potrebno je specijalno mlijeko", predočeno je.

Još jedna dobra vijest iz ovakve priče jeste to što je Ivan poručio da želi da ga udomi ukoliko se ne pronađe vlasnik kobile, prenosi Telegraf.

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Tagovi :

Srbija

ždrijebe

Konji

Niš

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