Ždrijebe na aukciji dostilo cijenu 4.6 miliona evra

Ždrijebe francuskog odgajivača "Štala Monso" postiglo je novi rekord u cijeni na prestižnoj aukciji jednogodišnjih ždrebadi u Dovilu, na kojoj je prodato za 4,6 miliona evra, saopštili su danas organizatori aukcije.

Kako je saopšteno, ergela Normandija "je još jednom ispisala knjige rekorda", time što je "nadmašila svoj prethodni rekord od tri miliona evra, koji je postavljen prošle godine", prenosi Figaro.

Rođeno od kobile Dedli Najtšejd i pastuva Vutona Baseta, ždrijebe je prodato irskom milijarderu MV Manjeru i američkoj štali Vajt Berč Farm.

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Jednogodišnjaci su jednogodišnji engleski punokrvni konji koji su namijenjeni za trke na ravnoj površini.

Avgustovske prodaje u Dovilu, na sjeverozapadu Francuske, su među najprestižnijima u Evropi i privlače kupce iz cijelog svijeta.

Prema podacima organizatora, na aukcijama je prodato 236 jednogodišnjih konja, za koje su novi vlasnici platili više od 65 miliona evra, sa prosječnom cijenom blizu 278.000 evra.

(Glas Srpske)