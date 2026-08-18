Srbi u šoku gledali kako im odnose stvari: Grci uveli rigoroznu mjeru

Oštar udarac za sve koji vole da "čuvaju" mjesto na obali! Opština Kasandra na Halkidikiju pokrenula je masovnu akciju čišćenja plaža od ostavljenih peškira, asura, privatnih ležaljki i suncobrana, na šta se posebno upozoravaju turisti iz Srbije.

Ova rigorozna mjera sprovodi se bez ikakvog izuzetka. Nadležni su uputili jasno upozorenje svim posjetiocima da je noćno ostavljanje opreme radi "rezervisanja" idealnog mjesta za naredni dan strogo zabranjeno.

Prije nego što komunalne službe pređu na uklanjanje, na opremi se ostavljaju jasna obavještenja na grčkom, engleskom i jednom slovenskom jeziku. Na ovaj način su se osigurali da upozorenje bude potpuno razumljivo i ogromnom broju naših turista koji svake godine ljetuju na Kasandri. Masovna "čistka" je već uveliko sprovedena u najpopularnijim letovalištima: Haniotiju, Kalitei, Mola Kalivi, Nea Skioniju, na obalnom potezu između Polihrona i Kriopigija.

Na mrežama je čak bio i snimak kako Srbi u šoku gledaju dok grčki komunalci odnose stvar sa plaže, uključujuči čak i stolice na rasklapanje.

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Iz lokalne opštine poručuju da se ovdje neće zaustaviti i da će kontrole uskoro obuhvatiti i sve ostale plaže na poluostrvu.

Ono što će mnoge šokirati jeste činjenica da se zaplenjene stvari ne vraćaju vlasnicima! Sav oduzeti plažni mobilijar koji opštinske službe uklone, šalje se direktno i bespovratno u sisteme za reciklažu.

Tim povodom oglasio se i portal Grčka info sa jasnom porukom za sve posjetioce:

"Turistima savjetujemo da nakon odlaska sa plaže ponesu svoju opremu sa sobom i da je ne ostavljaju do narednog dana, čak ni ukoliko je reč o plaži na kojoj borave svakodnevno", navode na portalu Grčka info, prenosi Telegraf.