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Uznemirujuće: Pojavio se snimak pucnjave u školi

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Autor:

ATV redakcija
18.08.2026 09:54

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Пуцњава у школи на Филипинима
Foto: Screenshot / X

U katoličkoj školi u gradu Zamboanga na jugu Filipina dogodila se pucnjava u kojoj je učenik ubio drugog đaka, a potom sebi oduzeo život.

Na jednom od snimaka, koji je očigledno napravio neko od učenika dok je napad još trajao, vide se djeca kako leže na podu učionice i pokušavaju da se sakriju ispod školskih klupa.

Drugi snimak prikazuje učenike koji u panici istrčavaju iz škole. Ubrzo se čuju pucnji, dok se na terasi na posljednjem spratu vidi osoba za koju se veruje da je napadač.

Prema navodima koji su se pojavili na internetu, osumnjičeni učenik identifikovan je kao Nael Džalani.

Pištolj unio pravo u učionicu

Gradonačelnik Zamboange Kimer Adan Olaso rekao je lokalnom radiju da je učenik uspio da u školu prokrijumčari pištolj kalibra 45.

Prva meta, prema njegovim riječima, bio je nastavnik koji je sjedio za katedrom.

"Nakon toga, osumnjičeni je prešao u drugu učionicu i pucao na učenika koji je kasnije preminuo", rekao je Olaso.

Napadač je nastavnika promašio, ali je potom otišao u drugu učionicu, gdje je pogodio učenika koji je podlegao povredama.

Na internetu se pojavio i snimak koji je, kako se navodi, sam napadač prenosio uživo. Na njemu se vidi cijev pištolja dok se kreće školskim hodnikom, nakon čega se čuje pucnjava.

Druga pucnjava u školi za samo dva mjeseca

Napad u Zamboangi dogodio se svega oko dva mjeseca nakon još jedne pucnjave u školi na Filipinima.

U srednjoj školi u gradu Takloban, u centralnom dijelu zemlje, tada su ubijena tri učenika, dok je još 20 ljudi ranjeno.

Bi-Bi-Si podsjeća da su za taj napad bila osumnjičena dvojica tinejdžera, a za jednog od njih je navedeno da je redovno igrao izrazito nasilnu onlajn igru.

Najnoviji napad ponovo je potresao Filipine, a snimci djece koja pokušavaju da se sakriju po učionicama pokazuju kakav je haos nastao dok je naoružani učenik prolazio kroz školsku zgradu.

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Tagovi :

Pucnjava

Filipini

Škola

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