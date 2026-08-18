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Žena se porodila usred razornog potresa: Beba dobila ime koje znači 'zemljotres'

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Autor:

ATV redakcija
18.08.2026 07:28

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beba porodilište
Foto: Pexel/ Emma Bauso

Dok se tlo oko nje treslo, rušeći kuće, zgrade i mostove u istočnoj Indoneziji, Marija Florida Nogo Kelen rađala je ćerku.

Ova tridesetdevetogodišnjakinja je hitno podvrgnuta carskom rezu u trenutku kada su zemljotres jačine 7,7 stepeni i niz naknadnih potresa pustošili provinciju Istočna Nusa Tengara, što predstavlja najtežu katastrofu koja je pogodila zemlju od 2022. godine.

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Uprkos podrhtavanju tla i pogoršanju njenog zdravstvenog stanja, uspjela je da na svijet donese svoje četvrto dijete.

"Nisam se plašila tokom operacije", rekla je Marija, koja živi u oblasti Nagekeo, blizu epicentra zemljotresa. "Morala sam da ostanem zdrava zbog svoje djece."

Porođaj se obavio dva mjeseca prije roka zbog komplikovane trudnoće koja je predstavljala rizik i za Mariju i za bebu. Ljekari su morali da izvrše operaciju koristeći baterijske lampe tokom povremenih nestanaka struje, dok se zgrada bolnice snažno tresla.

!ekari su rekli da je Marija mogla da doživi smrtonosni epileptični napad da je porođaj kasnio.

"Nismo imali izbora"

"Nismo imali izbora", rekla je Marijina ginekološkinja Jona Sara Pardede.

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"Kao ljudi, osjećali smo strah... Operacija je bila teška jer je beba bila veoma sićušna. Molila sam se Bogu: ’Molim Te, pomozi nam. Nemamo čak ni respirator.’"

Na kraju je rođena njena ćerka Gempita, koja je dobila ime po indonežanskoj riječi za zemljotres (gempa). Gempita je rođena tokom naknadnih potresa, sa težinom od svega 1,3 kilograma. Njeno stanje je bilo stabilno dok je boravila u inkubatoru postavljenom na travnatoj površini unutar šatora na otvorenom, dok je sunce pržilo Nagekeo.

Marija, koja je nakon porođaja imala krvarenje, rekla je da je zahvalna što je preživjela.

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"Bila sam tako zahvalna ljekarima. Čak i kada se prostorija urušila, nisu nas napustili", rekla je ona.

(Politika)

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Indonezija

Zemljotres

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