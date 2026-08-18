Ovi dijelovi Banjaluke ostaju bez struje

Autor:ATV redakcija
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Brojna isključenja danas očekuju građane Banjaluke, saopšteno je iz “Elektrokrajine”.
Dijelovi naselja Kmećani, Vilusi i Melina će ostati bez struje od 08.00 do 14.00 časova, dok će dijelovi ulica Ilije Garašanina, Majora Drage Bajalovića,
Mire Cikote, Hajduk Veljkova, Luke Vukalovića, Knjaza Miloša, Milana Cvijetića, Branka Perduva, Poljskog partizanskog bataljona i Save Tekelije bez napajanja biti od 09.00 do 12.00 časova.
Od 08.00 do 14.00 časova će bez električne energije biti dijelovi ulica Trifka Grabeža i Banjalučka.
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