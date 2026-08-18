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Ovi dijelovi Banjaluke ostaju bez struje

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Autor:

ATV redakcija
18.08.2026 07:09

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Струја
Foto: ATV

Brojna isključenja danas očekuju građane Banjaluke, saopšteno je iz “Elektrokrajine”.

Dijelovi naselja Kmećani, Vilusi i Melina će ostati bez struje od 08.00 do 14.00 časova, dok će dijelovi ulica Ilije Garašanina, Majora Drage Bajalovića,

Mire Cikote, Hajduk Veljkova, Luke Vukalovića, Knjaza Miloša, Milana Cvijetića, Branka Perduva, Poljskog partizanskog bataljona i Save Tekelije bez napajanja biti od 09.00 do 12.00 časova.

Od 08.00 do 14.00 časova će bez električne energije biti dijelovi ulica Trifka Grabeža i Banjalučka.

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Banjaluka

naselja bez struje

isključenje struje

proizvodnja struje

Elektrokrajina

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