Logo

Gužva kod Audi servisa: Skida se asfalt, saobraćaj usporen

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
17.08.2026 20:29

Komentari:

6
Ауди сервис гужва колапс у саобраћају
Foto: ATV

Iz pravca Akvane trenutno nije moguće skrenuti desno, dok je iz pravca Borika ka Audi servisu saobraćaj sveden na samo jednu traku, javlja reporter ATV-a.

U toku su radovi na skidanju asfalta, zbog čega su se stvorile ogromne gužve.

Vozačima koji planiraju da idu u ovom pravcu savjetujemo da, ukoliko mogu, izaberu alternativnu trasu i izbjegnu ovu dionicu.

Podsjećanja radi, nedavno je otvorena privremena kružna raskrsnica na ovom potezu. Semafori su uklonjeni, te postavljena privremena konstrukcija.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Kružni tok

Raskrsnica kod Audi servisa

kolaps

gužva u saobraćaju

Banjaluka

Vozači

Komentari (6)

Pročitajte više

Кружни ток Ауди сервис

Banja Luka

Pušten u rad novi kružni tok kod "Audi servisa"

1 sedm

0
Кружни ток код Ауди сервиса

Banja Luka

Kružni tok kod Audi servisa - privremeno rješenje

6 d

0

Više iz rubrike

Аута паркирана на паркингу у Бањалуци

Banja Luka

Od sutra se ponovo plaća parking u Banjaluci

2 h

1
Канте у којима се налази вода

Banja Luka

Potkozarska sela i dalje bez vode

3 h

0
вода флаше бурад корито чесма

Banja Luka

Očaj u mjesnim zajednicama: "Imam bolesno dijete, moram nekoliko puta dnevno da ga okupam"

4 h

4
Љетна позорница Студентски парк Бањалука

Banja Luka

Od 800.000 do skoro dva miliona KM: Ljetna pozornica u Banjaluci sve skuplja

5 h

4

  • Najnovije

22

42

Zašto Srbi i danas traže savjet od Svetog Evsignija: Pouka koju ne smijete ignorisati pred Preobraženje

22

42

Iz Bijeljine do Rusije, pa do daleke Kine - mladi David Simeunović ostvaruje svoje snove

22

21

U Pekingu svjetske igre humanoidnih robota: Takmičenje u 51 disciplini

22

18

"Trampova prijetnja carinom od 100 odsto na britansku robu nije blef"

22

01

Zbog videa o požarima tražili bojkot njenih saradnji: Influenserka se oglasila

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima