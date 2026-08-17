Gužva kod Audi servisa: Skida se asfalt, saobraćaj usporen

Autor:ATV redakcija
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Iz pravca Akvane trenutno nije moguće skrenuti desno, dok je iz pravca Borika ka Audi servisu saobraćaj sveden na samo jednu traku, javlja reporter ATV-a.
U toku su radovi na skidanju asfalta, zbog čega su se stvorile ogromne gužve.
Vozačima koji planiraju da idu u ovom pravcu savjetujemo da, ukoliko mogu, izaberu alternativnu trasu i izbjegnu ovu dionicu.
Podsjećanja radi, nedavno je otvorena privremena kružna raskrsnica na ovom potezu. Semafori su uklonjeni, te postavljena privremena konstrukcija.
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