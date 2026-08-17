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Očaj u mjesnim zajednicama: "Imam bolesno dijete, moram nekoliko puta dnevno da ga okupam"

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Autor:

ATV redakcija
17.08.2026 18:01

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вода флаше бурад корито чесма
Foto: ATV

Sipanje vode u bačve, flaše, kanistere i druge spremnike postalo je svakodnevnica u velikom broju banjalučkih mjesnih zajednica.

Mještani Radinjače kažu da se od obećanja nadležnih ne živi.

Prema njihovim riječima, uginule su i neke životinje, a najteže je u porodicama, koje imaju bolesne članove u domovima.

„Ujutro kada smo ustali, bilo je vode i obradovali smo se kao da smo dobili na lotu. Radinjača ima vode, Lipovac ima vode, međutim Piskavica i Ivanjska ponovo nemaju vode, 16 dana, što je žalosno i nadamo se da će oni uskoro dobiti vodu jer u 21. vijeku mnogo je teško ako nemate vodu“, rekla je za ATV mještanka Radinjače, Tina Kokot.

Тина Кокот
Tina Kokot

Loše vodosnabdijevanje, odnosno nestašica vode i po nekoliko dana stvorila je niz problema velikom broju mještana. Tako nisu se samo izlagali fizičkom naporu jer su morali točiti i nositi velike količine vode, neophodne za svakodnevno funkcionisanje već su se izložili i trošku jer kako kaže Tina, dnevno su trošili između 30-40 litara vode.

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S obzirom da je veliki broj mještana bio u potrazi za vodom, u lokalnim prodavnicama i marketima ubrzo je zavladala nestašica.

„Osam, devet dana i stvarno je više prekipilo i dobili smo tu vodu. Nadam se da neće biti ponovnog zaustavljanja vode, jer ako bude ovako opet ni djeca neće moći ići u školu. Šta da vam kažem Higijena bi trebala biti na prvom mjestu, posebno kod mene s obzirom da imam dijete, koje boluje od bubrega i negdje oko 4-5 puta, svako presvlačenje dnevno, mora se i prati“, kaže Tina.

Pored ove svakodnevne poteškoće sa kojom se Tina i njena porodica suočavaju tu su i započeti radovi na izgradnji potpornog zida kako bi kuću zaštitili od vode i poplave, ali i radovi su stopirani jer bez vode se ne može ništa, te se nada da će se uskoro stabilizovati situacija kako bi se moglo završiti započeto.

„Pristali smo mi i na to da dva dana bude, dva ne bude, ali osam ili devet dana, nije moguće živjeti. Imam stoku, tri psa, krmadi, bašta mi je izgorila sva, s njom se možemo pozdraviti“, kazuje Tina.

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Tina je bila i organizator jučerašnjih protesta mještana te navodi da nije imala izbora s obzirom da od obećanja nadležnih iz banjalučkog Vodovoda nije bilo ništa.

„Prvo sam se par puta obratila direktoru i on je obećavao stvarno, biće danas, biće sutra i zadnja dva dana ništa. Čak sam i plakala, djeca neokupana, nemam šta presvlačiti djeci i ljudi iz Lipovca su se složili i izašli smo pa i neke životinje su uginule“, rekla je Tina.

Ona je ovim putem uputila apel nadležnima te poručila da pokušaju bar dva dana biti bez vode te da shvate u kakvim okolnostima trenutno živi veliki broj mještana širom Banjaluke.

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Tagovi :

Banjaluka

Vodovod Banjaluka

Mišin Han

Protesti

Mještani

nestašica vode

Gradska uprava Banjaluka

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