Logo

Minić: Zanima nas zajednica bez blokada i opstrukcija

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
17.08.2026 18:56

Komentari:

7
Саво Минић
Foto: ATV / Branko Jović

BiH je završila posljednji korak u procesu ratifikacije programa Instrumenta pretpristupne pomoći za period od 2025. do 2027. godine, čime joj je omogućen pristup bespovratnim sredstvima EU u iznosu od 140,5 miliona evra, istakao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

- Takva zajednica nas zanima, bez blokada i opstrukcija, uz uvažavanje stavova sva tri konstitutivna naroda. Uvjeren sam da to želi svaki normalan čovjek u Republici Srpskoj, ali i u FBiH - istakao je Minić u objavi na društvenoj mreži Iks.

Podsjećamo, odluka o finansiranju programa objavljena je danas u "Službenom glasniku BiH", čime su stvoreni uslovi za korištenje sredstava namijenjenih podršci ključnim reformama i investicijama širom BiH.

Podijeli:

Tag :

Savo Minić

Komentari (7)

Više iz rubrike

Остојић Милић Дистрикт Брчко

Republika Srpska

Značajan napredak u oblasti stambenog zbrinjavanja i boračkih prava u Distriktu

5 h

5
Ратко Младић

Republika Srpska

Porodica strahuje da je general Mladić ponovo imao moždani udar

7 h

0
Саво Минић сједница Владе

Republika Srpska

Minić: Predložiću novi zakon o Vladi

8 h

9
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић посјетио је данас Медицински факултет Универзитета у Бањалуци и том приликом обишао Центар за биомедицинска истраживања.

Republika Srpska

Minić obilazi centar za biomedicinska istraživanja

10 h

0

  • Najnovije

22

42

Zašto Srbi i danas traže savjet od Svetog Evsignija: Pouka koju ne smijete ignorisati pred Preobraženje

22

42

Iz Bijeljine do Rusije, pa do daleke Kine - mladi David Simeunović ostvaruje svoje snove

22

21

U Pekingu svjetske igre humanoidnih robota: Takmičenje u 51 disciplini

22

18

"Trampova prijetnja carinom od 100 odsto na britansku robu nije blef"

22

01

Zbog videa o požarima tražili bojkot njenih saradnji: Influenserka se oglasila

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima