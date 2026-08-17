Minić: Zanima nas zajednica bez blokada i opstrukcija

BiH je završila posljednji korak u procesu ratifikacije programa Instrumenta pretpristupne pomoći za period od 2025. do 2027. godine, čime joj je omogućen pristup bespovratnim sredstvima EU u iznosu od 140,5 miliona evra, istakao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

- Takva zajednica nas zanima, bez blokada i opstrukcija, uz uvažavanje stavova sva tri konstitutivna naroda. Uvjeren sam da to želi svaki normalan čovjek u Republici Srpskoj, ali i u FBiH - istakao je Minić u objavi na društvenoj mreži Iks.

Podsjećamo, odluka o finansiranju programa objavljena je danas u "Službenom glasniku BiH", čime su stvoreni uslovi za korištenje sredstava namijenjenih podršci ključnim reformama i investicijama širom BiH.