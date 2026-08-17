Minić: Predložiću novi zakon o Vladi

Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je da ozbiljno razmišlja o tome da do kraja mandata predloži novi zakon o Vladi Srpske.

"Potrebna su izmjene i kada su u pitanju pojedina ministarstva i dalje po dubini. Neophodna nam je reforma zdravstvenog sistema. Naša zdravstvena zaštita je na visokom nivou, ali ima dosta toga što treba urediti", rekao je Minić novinarima u Banjaluci.

Minić smatra da treba, između ostalog, osnovati ministarstvo ekonomije, ali i fond koji bi imao sredstva za naučnoistraživački razvoj da mladi koji se bave istraživanjem ostanu u Republici Srpskoj.