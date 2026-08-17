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Višković: Nastavak podrške Nevesinju i razvoju infrastrukture

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Autor:

ATV redakcija
17.08.2026 10:21

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директор Аутопутева Републике Српске
Foto: ATV

Podrška Nevesinju i projektima koji će doprinijeti razvoju savremene putne infrastrukture biće nastavljena, poručio je vršilac dužnosti direktora "Autoputeva Republike Srpske" Radovan Višković na završnici 151. Nevesinjske olimpijade.

Višković je na završnici ovogodišnje manifestacije, koja je od 1. do 16. avgusta okupila učesnike i posjetioce u tradicionalnim sportskim, viteškim i narodnim disciplinama, istakao značaj očuvanja običaja i tradicije Nevesinja i Hercegovine, saopšteno je iz "Autoputeva".

"Uvijek je čast i zadovoljstvo prisustvovati ovakvim manifestacijama kroz koje se čuvaju i prenose tradicija i običaji jednog kraja i naroda", rekao je Višković, naglasivši da Nevesinje predstavlja primjer očuvanja tradicionalnih vrijednosti i hercegovačkog viteštva.

On je podsjetio da je Vlada Republike Srpske, koju je vodio od decembra 2018. do septembra 2025. godine, pružala podršku Nevesinju, navodeći da će ta podrška biti nastavljena i kroz njegov sadašnji angažman u "Autoputevima Republike Srpske".

"I kao direktor jednog od najznačajnijih javnih preduzeća u Srpskoj nastaviću da podržavam projekte koji će Nevesinju obezbijediti kvalitetnu i savremenu putnu infrastrukturu", poručio je Višković.

Zajedno sa načelnikom opštine Nevesinje Milenkom Avdalovićem i njegovim saradnicima, Višković je pratio sportska takmičenja, narodne discipline i viteška nadmetanja, a učesnicima takmičenja u povlačenju konopca uručio je medalje.

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Nevesinje

podrška

Autoputevi Republike Srpske

Radovan Višković

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