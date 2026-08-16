Vlada obezbijedila 800 hiljada KM za rekonstrukciju sportske dvorane u Berkovićima

"Prije svega želim da se zahvalim predsjedniku Vlade gospodinu Miniću na posjeti Berkovićima i odmah da se zahvalim, premijeru na odobrenju sredstava na posljednjoj sjednici Vlade Republike Srpske u iznosu od 800.000 za rekonstrukciju sportske dvorane. Baš sam premijeru rekao da u nekih proteklih 14 godina iz Programa javnih investicija opština Berkovići je dobila tri projekta u vrijednosti negdje oko 430.000 maraka. Dakle, kad govorim o projektima, mislim na projekte za koje je bila nosilac opština Berkovići. Naravno, bilo je i nekih drugih projekata. Evo danas imamo praktično duplo više samo za jedan projekat i za jednu godinu", rekao je on i dodao:

"Taj novac je značajan jer bez podrške Vlade Republike Srpske ovaj objekat ne bismo rekonstruisali. Dakle, radi se o projektu koji nije moguće fazno raditi. Moram reći da je ovo jedini sportski objekat, odnosno sportska sala, zatvoreni sportski objekat u opštini Berkovići koju koriste za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja učenici Osnovne škole 'Njegoš' Berkovići, ali i naši sportski kolektivi, prije svega džudo klub, futsal klub, košarkaški klub i tako dalje. S obzirom da je postojeća sala praktično polubalon sala, bez riješenog sistema grijanja i hlađenja, a njega nije moguće ni riješiti prije izgradnje čvrstog objekta, neadekvatni su uslovi bili. Dakle, ljeti prevruće, evo kao što vidite, zimi studeno".

Samardžić je rekao da je sa Minićem razgovarano i o drugim projektima.

"Dakle, nemamo šta reći, dakle imamo 800.000 maraka. S premijerom smo razgovarali i o nekim drugim prioritetnim projektima, evo nadamo se da ćemo, dakle, u kratkom vremenu imati još pozitivnih vijesti za Berkoviće. Ono što moram da kažem da je i Fond solidarnosti odobrio 150.000 maraka u svrhu sanacije štete koja je nastala na poljoprivrednim kulturama, odnosno štete koju su imali naši poljoprivredni proizvođači. To je 43% procijenjene štete, dakle značajan iznos. Nikad ne možete očekivati da vam bilo ko, pa ni Vlada Republike Srpske, nadoknadi kompletnu štetu. Naravno, tu će jednim dijelom učestvovati i opština Berkovići i dakle, radosne vijesti za naše poljoprivrednike".

Premijer Minić je rekao da je će Vlada nastojati da u Berkovićima odradi i druge važne projekte.

"Želimo i da nastavimo u Berkovićima neke druge projekte. Razgovarali smo danas i o izvorištu, o ispitivanju kada je u pitanju pitka voda. Ažuriraćemo neke aktivnosti, već sljedeće sedmice ću poslati još jednog ministra ovdje za neke projekte o kojima smo razgovarali. Želimo jednostavno da oni koji žive u Berkovićima ostanu da žive, da napravimo jedan ambijent. I Berkovići su, kao što sam rekao na početku, Republika Srpska, i da u svakom smislu te riječi Vlada, u kojoj sam evo već skoro godinu dana, uđe u svaku jednu opštinu, uđe sa našim građanima", kaže Minić.