Logo

Vlada obezbijedila 800 hiljada KM za rekonstrukciju sportske dvorane u Berkovićima

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
16.08.2026 17:47

Komentari:

5
Минић у Берковићима
Foto: ATV

Vlada Republike Srpske izdvojila je 800 hiljada maraka za rekonstrukciju sportske dvorane u Berkovićima, a načelnik opštine Bojan Samardžić zahvalio je premijeru Savi Miniću na odobrenim sredstvima.

"Prije svega želim da se zahvalim predsjedniku Vlade gospodinu Miniću na posjeti Berkovićima i odmah da se zahvalim, premijeru na odobrenju sredstava na posljednjoj sjednici Vlade Republike Srpske u iznosu od 800.000 za rekonstrukciju sportske dvorane. Baš sam premijeru rekao da u nekih proteklih 14 godina iz Programa javnih investicija opština Berkovići je dobila tri projekta u vrijednosti negdje oko 430.000 maraka. Dakle, kad govorim o projektima, mislim na projekte za koje je bila nosilac opština Berkovići. Naravno, bilo je i nekih drugih projekata. Evo danas imamo praktično duplo više samo za jedan projekat i za jednu godinu", rekao je on i dodao:

"Taj novac je značajan jer bez podrške Vlade Republike Srpske ovaj objekat ne bismo rekonstruisali. Dakle, radi se o projektu koji nije moguće fazno raditi. Moram reći da je ovo jedini sportski objekat, odnosno sportska sala, zatvoreni sportski objekat u opštini Berkovići koju koriste za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja učenici Osnovne škole 'Njegoš' Berkovići, ali i naši sportski kolektivi, prije svega džudo klub, futsal klub, košarkaški klub i tako dalje. S obzirom da je postojeća sala praktično polubalon sala, bez riješenog sistema grijanja i hlađenja, a njega nije moguće ni riješiti prije izgradnje čvrstog objekta, neadekvatni su uslovi bili. Dakle, ljeti prevruće, evo kao što vidite, zimi studeno".

Samardžić je rekao da je sa Minićem razgovarano i o drugim projektima.

"Dakle, nemamo šta reći, dakle imamo 800.000 maraka. S premijerom smo razgovarali i o nekim drugim prioritetnim projektima, evo nadamo se da ćemo, dakle, u kratkom vremenu imati još pozitivnih vijesti za Berkoviće. Ono što moram da kažem da je i Fond solidarnosti odobrio 150.000 maraka u svrhu sanacije štete koja je nastala na poljoprivrednim kulturama, odnosno štete koju su imali naši poljoprivredni proizvođači. To je 43% procijenjene štete, dakle značajan iznos. Nikad ne možete očekivati da vam bilo ko, pa ni Vlada Republike Srpske, nadoknadi kompletnu štetu. Naravno, tu će jednim dijelom učestvovati i opština Berkovići i dakle, radosne vijesti za naše poljoprivrednike".

Premijer Minić je rekao da je će Vlada nastojati da u Berkovićima odradi i druge važne projekte.

"Želimo i da nastavimo u Berkovićima neke druge projekte. Razgovarali smo danas i o izvorištu, o ispitivanju kada je u pitanju pitka voda. Ažuriraćemo neke aktivnosti, već sljedeće sedmice ću poslati još jednog ministra ovdje za neke projekte o kojima smo razgovarali. Želimo jednostavno da oni koji žive u Berkovićima ostanu da žive, da napravimo jedan ambijent. I Berkovići su, kao što sam rekao na početku, Republika Srpska, i da u svakom smislu te riječi Vlada, u kojoj sam evo već skoro godinu dana, uđe u svaku jednu opštinu, uđe sa našim građanima", kaže Minić.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Savo Minić

Berkovići

Komentari (5)

Više iz rubrike

Минић у Невесињу

Republika Srpska

Minić najavio nova radna mjesta u Nevesinju

3 h

1
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић обишао је пожариште у селу Доња Бијења код Невесиња

Republika Srpska

Premijer Srpske obišao požarište u Donjoj Bijenji: Nastavićemo ulaganja u opremu

5 h

2
Срђан Амиџић

Republika Srpska

Amidžić: Bećirović nije pokojni Pedi Ešdaun i ne može smijenjivati srpske kadrove

6 h

10
Премјер Републике Српске Саво Минић у Невесињу

Republika Srpska

Avdalović: Vlada Srpske izdvojila dva miliona KM

7 h

0

  • Najnovije

19

49

Prirodna bogatstva - resurs ili odgovornost?

19

38

Težak udes između Klašnica i Prnjavora, saobraćaj obustavljen

19

36

"Nametnute odluke visokih predstavnika u BiH su ništavne"

19

30

Održana 151. Nevesinjska olimpijada

19

25

Igor Dodik: Posebnu pažnju posvetiti položaju Srba u Federaciji

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima