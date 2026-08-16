Majka i kćerka skidale crnu magiju, pa skinule žrtvi 10.000 KM

ako se saznaje, one su prevarom zaradile pet hiljada evra. Policija u Beogradu je u petak uhapsila N. L. (40) i privela njenu kćerku, dijete A. A. (12), zato što su oštećenu T. M. (40) prevarile i dovele u zabludu, obećavajući da će joj skinuti crnu magiju i za tu uslugu su joj uzele 600.000 dinara, oko 10.000 KM.

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Protiv N. L. je, kako se nezvanično saznaje, policija podnijela krivičnu prijavu za prevaru, dok je od djeteta, uz prisustvo Centra za socijalni rad, uzeta službena bilješka.

Istragu o ovom slučaju vodi Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, piše "Telegraf".