Majka i kćerka skidale crnu magiju, pa skinule žrtvi 10.000 KM

Autor:ATV redakcija
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Dvije Beograđanke, majka i kćerka, uhapšene su prekjuče u Beogradu zbog "pružanja usluga" skidanja crne magije.
ako se saznaje, one su prevarom zaradile pet hiljada evra. Policija u Beogradu je u petak uhapsila N. L. (40) i privela njenu kćerku, dijete A. A. (12), zato što su oštećenu T. M. (40) prevarile i dovele u zabludu, obećavajući da će joj skinuti crnu magiju i za tu uslugu su joj uzele 600.000 dinara, oko 10.000 KM.
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Protiv N. L. je, kako se nezvanično saznaje, policija podnijela krivičnu prijavu za prevaru, dok je od djeteta, uz prisustvo Centra za socijalni rad, uzeta službena bilješka.
Istragu o ovom slučaju vodi Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, piše "Telegraf".
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