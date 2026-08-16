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Pilići uginuli, povrće propalo: Anđa u suzama sabira štetu zbog restrikcija vode

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Autor:

Magdalena Gligić
16.08.2026 19:21

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Анђа Бороја сабира штету због рестрикција воде
Foto: ATV

Danima vode nema Anđa Boroja iz Mišinog Hana. Štetu će tek da sabira. Posjetila ju je ekipa ATV-a.

Okupljenim mještanima potkozarskih naselja pridružila se i Anđa Boroja. Kako kaže muke dijeli sa komšijama. Vode nema, otkud da je nabavi više ni ne zna. Umorna od snalaženja žali svoje životinje više nego sebe. Na pomen njihove patnje lije suze.

"Meni je žao živine žao a ja srce još slaba trebam se i ja tuširati a nemam. Boli me za sav narod, i za ovu ženu i za dječicu. Boli. Da ti je samo kući doći ti bi plakala", kaže Anđa za ATV

I otišli smo. Zatekli smo praznu burad, suve slavine, žednu stoku i uginule piliće.

"Onih osam životinja, mene duša boli. To je na ovoj vrućini i krizi teško odhraniti ja sam ih osmoro bacila. Eno sad još četvoro. I šta bih da počnu koze krepavati?", priča kroz suze Anđa i dodaje:

"Sve su prazne. Prazne. Ne znam gdje ću ja večeras po vode".

Nažalost to nije jedina šteta stradala je i bašta. Paprike su izgorjele jer ih Anđa danima nije imala čime zaliti. Najgore od svega je što su nadležni na probleme mještana ovog naselja odlučili zatvoriti oči.

Civilna zaštita Grada Banjaluka priča Boroja nije ustupila niti jednu cisternu sa vodom kada su je tražili. Mještani su prepušteni sami sebi i još jednu noć u nizu po svemu sudeći provešće bez vode.

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Tagovi :

Voda

Restrikcije vode Banjaluka

Banjaluka

Protest zbog vode u Banjaluci

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