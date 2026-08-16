Mještani banjalučkih naselja na ulicama zbog restrikcija vode

Autor:ATV redakcija
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Mještani banjalučkih naselja Lipovac, Radnjača i Mišin Han izašli su danas na ulice i mirnim protestom izrazili oštro nezadovoljstvo zbog višednevnih restrikcija u vodosnabdijevanju.
Okupljeni građani poručili su da je današnje okupljanje samo "protest opomene" nadležnima da hitna pitanja moraju biti riješena, jer mještani ovih naselja već danima nemaju osnovne uslove za život.
Razočarani i iscrpljeni od svakodnevne borbe, mještani poručuju da je strpljenje na izmaku. Ukoliko ubrzo ne stigne trajno rješenje, najavili su novo, još masovnije okupljanje već sutra u 16.30 časova.
Podsjećamo, problemi sa vodosnabdijevanjem u ovim i susjednim banjalučkim naseljima traju već duže vrijeme.
Mještani su više puta apelovali na gradske vlasti i banjalučki "Vodovod" tražeći trajno rješenje, ali su umjesto toga u tropskim ljetnim mjesecima iznova suočeni sa praznim cijevima, suvim česmama i restrikcijama.
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