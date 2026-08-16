Mještani banjalučkih naselja na ulicama zbog restrikcija vode

Mještani banjalučkih naselja Lipovac, Radnjača i Mišin Han izašli su danas na ulice i mirnim protestom izrazili oštro nezadovoljstvo zbog višednevnih restrikcija u vodosnabdijevanju.

Okupljeni građani poručili su da je današnje okupljanje samo "protest opomene" nadležnima da hitna pitanja moraju biti riješena, jer mještani ovih naselja već danima nemaju osnovne uslove za život.

Protest Mišin Han

Razočarani i iscrpljeni od svakodnevne borbe, mještani poručuju da je strpljenje na izmaku. Ukoliko ubrzo ne stigne trajno rješenje, najavili su novo, još masovnije okupljanje već sutra u 16.30 časova.

Podsjećamo, problemi sa vodosnabdijevanjem u ovim i susjednim banjalučkim naseljima traju već duže vrijeme.

Mještani su više puta apelovali na gradske vlasti i banjalučki "Vodovod" tražeći trajno rješenje, ali su umjesto toga u tropskim ljetnim mjesecima iznova suočeni sa praznim cijevima, suvim česmama i restrikcijama.