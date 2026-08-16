Logo

Mještani banjalučkih naselja na ulicama zbog restrikcija vode

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
16.08.2026 14:21

Komentari:

7
Протест Мишин Хан
Foto: ATV/Magdalena Gligić

Mještani banjalučkih naselja Lipovac, Radnjača i Mišin Han izašli su danas na ulice i mirnim protestom izrazili oštro nezadovoljstvo zbog višednevnih restrikcija u vodosnabdijevanju.

Okupljeni građani poručili su da je današnje okupljanje samo "protest opomene" nadležnima da hitna pitanja moraju biti riješena, jer mještani ovih naselja već danima nemaju osnovne uslove za život.

Protest Mišin Han

Razočarani i iscrpljeni od svakodnevne borbe, mještani poručuju da je strpljenje na izmaku. Ukoliko ubrzo ne stigne trajno rješenje, najavili su novo, još masovnije okupljanje već sutra u 16.30 časova.

Podsjećamo, problemi sa vodosnabdijevanjem u ovim i susjednim banjalučkim naseljima traju već duže vrijeme.

Mještani su više puta apelovali na gradske vlasti i banjalučki "Vodovod" tražeći trajno rješenje, ali su umjesto toga u tropskim ljetnim mjesecima iznova suočeni sa praznim cijevima, suvim česmama i restrikcijama.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Banjaluka

nestašica vode

Restrikcije vode Banjaluka

Restrikcija vode Banjaluka

Protesti

Mišin Han

Komentari (7)

Pročitajte više

Пожар у Омишу

Region

Tri minuta do pakla: Snimak pokazao zastrašujuću brzinu požara

5 h

0
Aктиван пожар на подручју Невесиња и код Билеће

Gradovi i opštine

Aktivan požar na području Nevesinja i kod Bileće

5 h

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Kraj ljeta donosi veliki preokret: Ova 3 znaka rješavaju velike životne probleme

6 h

0
Облачно вријеме и олуја

Društvo

Ovo je kraj paklenim vrućinama? Spremite se za oluje i potpuni preokret

6 h

0

Više iz rubrike

одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука Богољуб Зељковић

Banja Luka

Zeljković: Šminka ne može sakriti da dijelovi Banjaluke nemaju vodu

9 h

9
Земљотрес код Челинца

Banja Luka

Zemljotres kod Čelinca

9 h

0
Вода, чесма

Banja Luka

Ogorčenje Banjalučana raste: Ako ne dođe voda danas, pakujem djecu...

21 h

4
Аеродром Бањалука

Banja Luka

Aerodromi u BiH traže ponovno uvođenje moratorijuma na naknade

1 d

1

  • Najnovije

19

38

Težak udes između Klašnica i Prnjavora, saobraćaj obustavljen

19

36

"Nametnute odluke visokih predstavnika u BiH su ništavne"

19

30

Održana 151. Nevesinjska olimpijada

19

25

Igor Dodik: Posebnu pažnju posvetiti položaju Srba u Federaciji

19

21

Pilići uginuli, povrće propalo: Anđa u suzama sabira štetu zbog restrikcija vode

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima