Zemljotres kod Čelinca

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Foto: Screenshot/X

Zemljotres jačine 2,6 po rihteru pogodio je Čelinac, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

"Mrežom seizmoloških stanica Republičkog hidrometeorološkog zavoda zemljotres je lociran u 4.48 časova po lokalnom vremenu", istakli su u saopštenju. #Earthquake (#zemljotres) possibly felt 1 min 49 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via:

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⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/45zEjVWtcc — EMSC (@LastQuake) August 16, 2026 Zemljotres ovog intenziteta ne može izazvati štete na objektima, a stanovništvo ga može osjetiti u epicentralnoj zoni.

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