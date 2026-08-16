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Zemljotres kod Čelinca

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Autor:

ATV redakcija
16.08.2026 09:54

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Земљотрес код Челинца
Foto: Screenshot/X

Zemljotres jačine 2,6 po rihteru pogodio je Čelinac, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

"Mrežom seizmoloških stanica Republičkog hidrometeorološkog zavoda zemljotres je lociran u 4.48 časova po lokalnom vremenu", istakli su u saopštenju.

Zemljotres ovog intenziteta ne može izazvati štete na objektima, a stanovništvo ga može osjetiti u epicentralnoj zoni.

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Tagovi :

Zemljotres

Čelinac

Rihterova skala

RHMZ

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