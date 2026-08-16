Zemljotres kod Čelinca

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Zemljotres jačine 2,6 po rihteru pogodio je Čelinac, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.
"Mrežom seizmoloških stanica Republičkog hidrometeorološkog zavoda zemljotres je lociran u 4.48 časova po lokalnom vremenu", istakli su u saopštenju.
#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 1 min 49 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) August 16, 2026
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/45zEjVWtcc
Zemljotres ovog intenziteta ne može izazvati štete na objektima, a stanovništvo ga može osjetiti u epicentralnoj zoni.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
9 h9
Republika Srpska
10 h0
Republika Srpska
10 h21
Auto-moto
10 h0
Banja Luka
21 h4
Banja Luka
1 d1
Banja Luka
2 d2
Banja Luka
2 d0
Najnovije
19
38
19
36
19
30
19
25
19
21
Trenutno na programu