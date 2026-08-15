Ogorčenje Banjalučana raste: Ako ne dođe voda danas, pakujem djecu...

Skoro dva mjeseca traje ljeto. Toliko u brojnim selima nadomak Banjaluke traju problemi s nestašicom vode.

U nekima voda nije potekla iz česme i po 15 dana. A temperature rastu.

Kante se pune, flaše se čuvaju, a voda se čeka kao da je riječ o nečemu što je luksuz, a ne osnovna životna potreba. Voda im ponekad stigne tek u zoru, i to na kratko.

Za porodice sa malom djecom, svaka kap znači mnogo. U subotu je, prema najavama od ranije, trebalo da stigne rješenje, novi vodovodni sistem koji bi konačno napunio prazne cijevi. Ali, voda još nije potekla.

Nadležni najavljuju, mještani čekaju. I sve su nestrpljiviji. Kako izgleda život kada otvorite slavinu na 40 stepeni, a iz nje, danima, ne izađe ni kap, bolje da ne znate iz iskustva.

"Ako ne dođe danas voda, pakujem djecu i odoh kod direktora i štrajkujem", poručuje jedna ogorčena mještanka Mišinog Hana.

Sve detalje pogledajte u video prilogu u nastavku.