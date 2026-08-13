Od Gomionice do Krke za Slobodana: Banjalučani u humanitarnoj misiji

Jovan Brkić i Vojin Šajić kreću na humanitarnu vožnju od Gomionice do manastira Krka i Krupa kako bi pomogli liječenje Slobodana Kesića.

Mladi Bogojavljenski plivači iz Banjaluke, Jovan Brkić i Vojin Šajić, u subotu, 15. avgusta, krenuće na humanitarnu biciklističku vožnju od manastira Gomionica do manastira Krka i Krupa u Hrvatskoj.

Ovu akciju organizuju uz podršku Udruženja građana „Bogojavljenski plivači“, a njen cilj je prikupljanje novca za liječenje njihovog kolege Slobodana Kesića, koji je prije pet godina, usljed teške bolesti, ostao bez vida.

Kesiću su za povratak vida potrebni dodatno liječenje, operacija i medicinske terapije na klinici u inostranstvu.

Jovan i Vojin će put započeti u manastiru Gomionica, gdje će, uz blagoslov monaštva, krenuti prema Novom Gradu i Bihaću, a potom nastaviti preko Knina do manastira Krka i Krupa.

Jovan i Vojin kreću na humanitarnu vožnju

„Slobodan je uvijek bio neko ko je kroz posao medicinskog tehničara i humanitarni rad pomagao ljudima u nevolji, a sada je red na nas da budemo njegov oslonac“, poručuju mladići.

Ova vožnja nije samo sportski izazov, već prije svega poziv na solidarnost i podršku čovjeku koji se godinama bori za povratak vida.

Organizatori pozivaju sve koji su u mogućnosti da pomognu donacijom, ali i da informaciju o akciji podijele sa porodicom, prijateljima i poznanicima.

Donacije se mogu uplatiti na:

Broj računa: 5551000072990916

Banka: Nova Banka a.d. Banja Luka

Primalac: Kesić Slobodan

Svaka donacija, ali i svako dijeljenje apela, može biti važan korak ka Slobodanovom liječenju i povratku vida.

Jovan i Vojin na put kreću sa željom da kilometre koje pređu pretvore u poruku humanosti i podrške svom kolegi.

Humanitarnu vožnju građani mogu pratiti i na Instagram profilu @ug_bogojavljenski_plivaci.