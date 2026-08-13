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Pjevačica nakon razvoda ostavila stan mužu, a na sahranu mu nije otišla

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Autor:

ATV redakcija
13.08.2026 16:35

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Неда Украден у споту за пјесму ''Лаванда'' стоји на ливади раширених руку.
Foto: YouTube/Screenshot/Neda Ukraden

Pjevačica Neda Ukraden, koja iza sebe ima višedecenijsku i izuzetno uspješnu karijeru, svojevremeno je otvoreno govorila o svom braku, razvodu i odnosu sa bivšim suprugom Milanom Bilbijom, koji je preminuo 2013. godine.

Njihova životna priča privlači veliku pažnju javnosti, posebno zbog činjenice da mu je nakon razlaza ostavila stan, kao i zbog razloga zbog kojeg nije prisustvovala njegovoj sahrani.

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Nakon što su stavili tačku na brak, Neda Ukraden je donijela nesvakidašnju odluku i suprugu prepustila zajedničku nekretninu, iako je starateljstvo nad njihovom kćerkom Jelenom pripalo njoj. Kako je sama istakla, sve što je stekla uložila je od sopstvenog rada:

– Jedina sam žena koja je ostavila mužu stan. Sud je meni dodijelio dijete. Od svakog nastupa sam ja ulagala.

Pjevačica je naglasila da su, uprkos neizbježnim teškim trenucima koje donosi svaki razvod, uspjeli da sačuvaju međusobno poštovanje i prijateljski odnos.

– Svaki razvod je ružan, bilo je groznih riječi, ali treba zadržati dostojanstvo zbog djeteta. Ja sam njemu uvijek bila prijatelj, ali i on meni. Nikad ne bih dala da neko kaže neku ružnu riječ protiv njega. Ja znam koje su njegove mane najbolje. Bio je jako dobar čovjek, veliki intelektualac… On se tu nije snašao i patio je zbog toga, ali ja za to nisam kriva. Sačuvali smo poštovanje jedno prema drugom.

“Sve su to bile prave ljubavi”

Nakon što je objavila svoju autobiografsku knjigu u kojoj se osvrnula na muškarce koje je voljela, Neda je istakla da u njenim riječima nema ničeg uvrjedljivog i da bi njen pokojni suprug bio ponosan na nju:

– Da je moj bivši muž živ, sigurno bi bio ponosan. Ono što sam pisala o muškarcima koje sam voljela nikako nije uvrjedljivo. Zapravo, sve su to bile prave ljubavi, niko tu nikoga nije molio za ljubav, prenosi Telegraf.

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Spriječena da ode na sahranu u Crnu Goru

Kada je Milan Bilbija preminuo 2013. godine u Crnoj Gori, gde je i sahranjen, Neda nije bila u mogućnosti da ga isprati na vječni počinak. Iako su do samog kraja ostali u prijateljskim odnosima, pjevačica je bila spriječena da otputuje na sahranu jer je morala da ostane u Beogradu i brine o unukama:

-Tužna sam što nisam mogla da odem na sahranu s mojom Jelenom. Morala sam da ostanem kod kuće s Pecom da čuvam bliznakinje.

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Neda Ukraden

Pjevačica

Razvod braka

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