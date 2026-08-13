Poznata banka ukida račune hiljadama korisnika

Njemačka centralna banka namjerava da ukine besplatne račune za svoje službenike, potvrdila je portparol Bundesbanke, nakon što je to objavio poslovni list "Handelsblat".

Mjera bi trebalo da obuhvati oko 21.000 računa, objavio je "Handelsblat".

Zaposleni u njemačkoj centralnoj banci do sada su imali pravo na besplatno vođenje računa, i to doživotno, odnosno i nakon odlaska u penziju.

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Bundesbank je potvrdila odluku o ukidanju poslovanja sa ličnim računima zaposlenih, koju je odobrilo posebno tijelo za rješavanje sporova sa predstavnicima zaposlenih, prenosi "Poslovni dnevnik".

Prema pisanju "Handelsblata", računi više ne zadovoljavaju aktuelne standarde i potrebno ih je hitno modernizovati. U ljeto 2024. godine predsjednik Bundesbanke Joakim Nagel procijenio je troškove modernizacije na više desetina miliona evra.

Nagel je već tada najavio ukidanje računa, istakavši, pored troškova modernizacije, i sudsku presudu prema kojoj su interni računi protivzakoniti.

Nezadovoljstvo i kritike upravi

Odluka je ipak izazvala nezadovoljstvo među službenicima banke. Njihovi predstavnici kritikovali su upravu zato što je, kako navode, odbila da razgovara o sporazumnom rješenju.

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Računi bi, prema "Handelsblatu", trebalo da budu ukinuti najkasnije do završetka prelaznog perioda sredinom 2029. godine. Bundesbank u međuvremenu mora od poslovnih banaka da zatraži "partnerske ponude" i da ih predstavi vlasnicima računa.

Centralna banka ponudiće službenicima i penzionerima i pomoć pri prebacivanju računa.

Portparol Bundesbanke nije željela da iznese dodatne pojedinosti, istakavši da je postignut dogovor da sadržaj razgovora ne bude objavljen u javnosti, prenosi "B92".