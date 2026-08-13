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Specijalitet za Ginisa u Srbiji: Napravljena pita prečnika dva metra

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Autor:

ATV redakcija
13.08.2026 16:21

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Пита са сиром испечена и сервирана на дрвеном тањиру.
Foto: DomaćiRecepti/YouTube/Screnshot

Ako bi se tradicija, duša i gostoprimstvo Pešterske visoravni mogli sažeti u jedan jedini miris, to bi danas bio miris prave domaće sjeničke pite.

U srcu Sjenice, u prepunom Omladinskom parku, danas se u okviru manifestacije "Dani grada Sjenice 2026" održava tradicionalno takmičenje "Dani sjeničke pite", događaj koji je još jednom dokazao da su stari recepti najveće blago ovog kraja.

Vrijedne pešterske domaćice i majstori tradicionalne kuhinje okupili su se tačno u podne, donoseći sa sobom tajne zanata koje se vijekovima prenose s koljena na koljeno.

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"Najveća napravljena pita je prečnika od nevjerovatna dva metra. Osim nje, napravljeno je još 120 pita koje će probati građani i turisti koji borave u Sjenici, a među kojima je najviše Rusa i Čeha. Za narednu godinu planirano je da se napravi pita prečnika od šest metara", kažu za RINU organizatori.

Prepoznatljiva širom regiona, tajna vrhunske sjeničke pite je, kažu mještani, jednostavna, ali nedostižna bez Peštera. Između ostalog treba da sadrži punomasni sjenički sir, svjež domaći spanać, pravo maslo i vještinu koja se uči cijelog života i prenosi sa koljena na koljeno.

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Tagovi :

Pita

Ginisov rekord

Sjenica

Srbija

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