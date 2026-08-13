Električni trotinet pokosio trudnicu dok je šetala! Žena zadržana u bolnici

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Jedna trudnica zadobila povrede sinoć u Beogradu dok je šetala kada je na nju naletio trotinet, potvrđeno je za RTS iz Hitne pomoći.

Doktor Ivan Leković, glavni dežurni hirurg VMA rekao je da je trudnica zadržana u toj ustanovi zbog dalje opservacije. Prema njegovim riječima, trudnicu je najprije pregledao ginekolog, a zatim je zbrinuta zbog potresa mozga. Ekipe Hitne službe tokom noći su obavile 103 intervencije, od kojih je 18 bilo na javnom mestu. Za pomoć su se najviše javljali hronični i srčani bolesnici.

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