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Apač se srušio u Teksasu, dva vojnika poginula

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Autor:

ATV redakcija
13.08.2026 07:59

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Апач најчешће се односи на познати амерички јуришни хеликоптер AH-64 Apache, али може представљати и друге појмове попут софтверског веб-сервера или староседелачког народа
Foto: pexels/ Jenssen R

Dvojica američkih vojnika poginula su kada se helikopter "Apač" srušio u Teksasu, saopštila je baza Fort Hud.

"Borbeni helikopter a ha 64 `Apač`, baziran u Fort Hudu, srušio se danas u Saladu u Teksasu", navodi se u saopštenju.

Dodaje se da lokalne službe za hitne situacije i vojne službe za reagovanje, kao i organi za sprovođenje zakona, aktivno rade na zbrinjavanju posljedica incidenta, prenosi Srna.

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Teksas

Amerika

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Apač

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