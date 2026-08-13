Apač se srušio u Teksasu, dva vojnika poginula

Dvojica američkih vojnika poginula su kada se helikopter "Apač" srušio u Teksasu, saopštila je baza Fort Hud.

"Borbeni helikopter a ha 64 `Apač`, baziran u Fort Hudu, srušio se danas u Saladu u Teksasu", navodi se u saopštenju.

Dodaje se da lokalne službe za hitne situacije i vojne službe za reagovanje, kao i organi za sprovođenje zakona, aktivno rade na zbrinjavanju posljedica incidenta, prenosi Srna.