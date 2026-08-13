Trebinjski vatrogasci maksimalno angažovani u gašenju požara

Pripadnici Teritorijalene vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje, koji su došli u Baošiće u Herceg Novom da pomognu kolegama iz Crne Gore u gašenju velikog požara, bili su cijelu noć na terenu i daju maksimum da zaštite ljude i objekte, izjavio je Srni komandir te jedinice Dejan Kašiković.

"Situacija je jutros nešto bolja, ali požar je i dalje aktivan. Borba u Baošićima se nastavlja", istakao je Kašiković.

On je rekao da sve raspoložive snage službe za spasavanje Crne Gore ulažu maksimalne napore da zaustave vatru, a trebinjski vatrogasci su, čim su bili u prilici, krenuli da pomognu kolegama iz Crne Gore.

Iz Trebinja je sinoć u Herceg Novi stiglo 10 vatrogasaca sa dva vozila, nakon što su stigle informacije da je situacija na tom požarištu veoma teška i da se vatra približava kućama.

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Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić rekao je prethodno da su se trebinjski vatrogasci odmah stavili na raspolaganje kolegama iz Herceg Novog i podsjetio da su i hercegnovski vatrogasci prethodnih dana pomagali u gašenju velikih požara na području Trebinja.