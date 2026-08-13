Borba sa vatrom trajala cijelu noć: Izgorio jedan pomoćni objekat, stanje mirnije

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Foto: RTRS

Nakon borbe sa vatrom tokom noći, stanje na požarištu kod Nevesinja je dosta mirnije.

Krak vatre kreće se prema Humčanima u nepristupačnom terenu. Noćas je izgorio jedan manji pomoćni objekat u selu Kovačići. Nevesinjskim vatrogascima noćas su pomogli vatrogasci iz Gacka, Bileće i DVD Lastva, Trebinje, kao i veliki broj mještana. Iz TVSJ Nevesinje je potvrđeno da očekuju pomoć helikoptera, kako bi pomogao gašenju vatre na nepristupačnom terenu na južnim obroncima planine Crvanj, prenosi RTRS.

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