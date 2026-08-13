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Avdalović: Odbranjene kuće u nevesinjskim selima, traži se pomoć helikoptera

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Autor:

ATV redakcija
13.08.2026 07:53

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Пожар Невесиње
Foto: ATV

Stanje sa požarima u nevesinjskim selima Kovačiči, Borovčiči, Presjeka i Kljuna je bolje u odnosu na sinoć kada su bile ugrožene kuće, potvrdio je Srni načelnik Opštine Nevesinje Milenko Avdalović.

On je naglasio da su zahvaljujući nadljudskim naporima odbranjene kuće koje su sinoć bile ugrožene, da su vatrogasci na terenu, te da požar i dalje prijeti selima ispod Crvnja.

"Tražimo pomoć Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za gašenje vatre na nepristupačnom terenu na južnim obroncima planine Crvanj. Noćas su nam pomogli vatrogasci iz Gacka, Bileće, Dobrovoljnog vatrogasnog društva Lastva kod Trebinja", rekao je Avdalović.

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Prema informacijama iz Civilne zaštite, krak vatre kreće se prema Humčanima u nepristupačnom terenu.

Noćas je izgorjela jedna garaža u selu Kovačići, prenosi Srna.

Štab za vanredne situacije Opštine Nevesinje sinoć je proglasio stanje vanredne situaciju na području sela Presjeka, Kljuna, Borovčiči i Kovačići.

Vatra je došla do kuća, te su bile angažovane sve raspoložive snage, Civilna zaštita, radnici Šumskog gazdinstva i jedan broj mještana.

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Nevesinje

požar

Milenko Avdalović

šumski požar

Vatrogasci

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